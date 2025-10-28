Utorok28. október 2025, meniny má Dobromila, zajtra Klára, Kiara

Blanár v Paríži rokoval so šéfom diplomacie aj Macronovým poradcom

TASR

PARÍŽ - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár v utorok vo Francúzsku rokoval so svojím francúzskym náprotivkom Jeanom-Noëlom Barrotom a následne aj s poradcom francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona pre európske záležitosti Alexisom Dutertrem. Blanár zdôraznil, že Slovensko a Francúzsko sú strategickými partnermi už od roku 2008, keď dohodu za SR podpísal predseda vlády Robert Fico. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.

Spolupráca cez päťročné akčné plány

„Toto strategické partnerstvo sa napĺňa prostredníctvom takzvaných päťročných akčných plánov, v ktorých vyhodnocujeme rôzne oblasti spolupráce na národnej, regionálnej aj komunálnej úrovni. Oceňujem našu otvorenú diskusiu s mojím ministerským kolegom, počas ktorej sme si vymenili skúsenosti z mnohých politík,“ uviedol Blanár.

Ako informuje komunikačný odbor slovenského ministerstva, Francúzsko patrí v rámci Európskej únie k najvýznamnejším obchodným partnerom SR s ročným obratom zahraničného obchodu na úrovni 7,8 miliardy eur. Šéf slovenskej diplomacie konštatoval, že obe krajiny sa musia popasovať s viacerými výzvami, okrem iného aj v automobilovom priemysle. „Jednou z francúzskych investícií na Slovensku je tiež spoločnosť na výrobu automobilov Stellantis v Trnave, ktorá čelí rovnakým problémom ako ostatné automobilky. Preto Slovensko otvára na úrovni Európskej únie aj tieto témy a snažíme sa obhajovať zároveň ich záujmy,“ povedal slovenský minister.

Jadrová energia a hospodárska spolupráca

SR je podľa slov Blanára po Francúzsku druhým najväčším producentom elektrickej energie z jadrových elektrární. Tvrdí, že v tejto oblasti sa môžu SR a Francúzsko deliť o znalosti, nadviazať na prospešnú spoluprácu z minulosti a ďalej ju rozvíjať. Platí to podľa neho v hospodárskej a investičnej oblasti, ako aj v aktivitách v rámci EÚ a Severoatlantickej aliancie, ale tiež vo vzdelávaní.

Ministri sa na rokovaní venovali aj ďalším zahranično-politickým otázkam, ako je energetika, klesajúca konkurencieschopnosť EÚ či nový európsky rozpočet.

Blanár sa v Paríži stretol aj s poradcom francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona pre európske záležitosti Alexisom Dutertrem. Diskutovali o európskych témach, vojne na Ukrajine vrátane mierovej iniciatívy amerického prezidenta Donalda Trumpa, energetike, transatlantických vzťahoch, ako aj o obrane a bezpečnosti, uzavrel komunikačný odbor MZVEZ SR.

