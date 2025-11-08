Sobota8. november 2025, meniny má Bohumír, zajtra Teodor, Teo

Macron varuje pred zásahmi bez súhlasu štátov: Reaguje na americkú kampaň proti drogám

Francúzsky prezident Emmanuel Macron
Francúzsky prezident Emmanuel Macron (Zdroj: SITA/AP Photo/Marco Ugarte)
TASR

MEXIKO - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok vyhlásil, že akékoľvek snahy v rámci boja proti obchodovaniu s drogami musia rešpektovať suverenitu všetkých krajín. Podľa agentúry AFP tak išlo o nepriamu kritiku kontroverznej protidrogovej kampane USA v Karibiku a Tichomorí.

„Boj proti obchodníkom s drogami je niečo, čo nás všetkých spája... a zakladá sa na spolupráci medzi suverénnymi národmi a rešpektovaní suverenity každého z nich,“ povedal Macron počas návštevy Mexika a ozrejmil, že túto problematiku prediskutoval aj s tamojšou prezidentkou Claudiou Sheinbaumovou. Macron je prvým francúzskym prezidentom, ktorý navštívil Mexiko za vyše desať rokov.

Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa spustila v Latinskej Amerike vojenské operácie v snahe potlačiť obchodovanie s drogami. Podľa niektorých odborníkov však útoky možno považovať za mimosúdne popravy. Americké jednotky sa zamerali na plavidlá v Karibiku a na východe Tichého oceánu. Doposiaľ došlo k zničeniu 18 plavidiel, pričom Washington nezverejnil žiadne konkrétne dôkazy, že pašovali drogy alebo že predstavovali hrozbu pre Spojené štáty. Údery si zároveň vyžiadali najmenej 62 obetí.

Prezidentka v utorok zľahčovala pravdepodobnosť, že by vláda USA podnikla pozemné operácie proti kartelom v Mexiku, čím zároveň reagovala na správu televízie NBC News. „Navyše, nesúhlasíme“ s akoukoľvek intervenciou, povedala. Macron počas svojej návštevy zdôraznil záujem o posilnenie vzťahov Mexika a Francúzska. Spolu s Sheinbaumovou predsedali stretnutiu francúzskych a mexických podnikateľských lídrov. Mexiko je najväčším latinskoamerickým investorom vo Francúzsku, zatiaľ čo Paríž je len 11. najväčším zahraničným investorom v Mexiku.

