Blanár si v Paríži uctil Štefánika i francúzskych účastníkov SNP

BRATISLAVA/PARÍŽ – Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár si počas pracovnej návštevy Francúzska uctil pamiatku Milana Rastislava Štefánika pri príležitosti 145. výročia jeho narodenia. Zároveň vzdal úctu francúzskym partizánom, ktorí bojovali v Slovenskom národnom povstaní (SNP). Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
Blanár si uctil Štefánika v Paríži
„Som rád, že som mal možnosť osobne vyzdvihnúť posolstvo a životné dielo spoluzakladateľa našej prvej štátnosti Slovákov a Čechov v roku 1918 – Milana Rastislava Štefánika, veľkej slovenskej osobnosti, diplomata, vojaka, vedca a vynálezcu, ktorý ako generál francúzskej armády v Paríži získaval v tomto procese priazeň Francúzska,“ zdôraznil šéf slovenskej diplomacie počas svojej návštevy Francúzska, ktorá sa symbolicky uskutočnila v deň 107. výročia vzniku Československej republiky.
archívne video
Blanár v tejto súvislosti vyjadril priamo na Námestí generála Štefánika v 16. obvode Paríža - kde sa nachádza aj pamätná tabuľa venovaná M. R. Štefánikovi - poďakovanie Francúzsku, ktoré významne podporilo prvú štátnosť Slovákov a Čechov spolu s Talianskom a Spojenými štátmi.
Úcta francúzskym bojovníkom zo SNP
Šéf slovenského rezortu zahraničia si na tomto námestí zároveň uctil padlých francúzskych partizánov, ktorí bojovali počas SNP aj v rámci brigády nesúcej Štefánikovo meno. „Sme úprimne vďační, že toto je náš ďalší spoločný silný historický odkaz – antifašistický pilier, na ktorom môžeme rozvíjať slovensko-francúzske vzťahy,“ uviedol Blanár a doplnil, že v SNP, ktoré vypuklo pred 81 rokmi, bojovalo viac ako 400 Francúzov.
Stretnutie so Slovákmi vo Francúzsku
V rámci pracovného programu sa slovenský minister stretol na veľvyslanectve SR so zástupcami slovenskej komunity žijúcej vo Francúzsku. „Hovorili sme o vzájomnej podpore a o tom, ako môžu krajania pomôcť pri zlepšení spolupráce medzi Slovenskom a Francúzskom na ľudskej úrovni. Práve osobné vzťahy napomáhajú k budovaniu medzištátnych partnerstiev, sú cenným premostením našich dvoch národov a upevňujú slovensko-francúzsky dialóg,“ uzavrel šéf rezortu zahraničia.
Blanár sa v Paríži stretol aj so svojím francúzskym náprotivkom Jeanom-Noëlom Barrotom a následne aj s poradcom francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona pre európske záležitosti Alexisom Dutertrem. S Barrotom rokovali o automobilovom priemysle, ale venovali sa aj ďalším zahranično-politickým otázkam, ako je energetika, klesajúca konkurencieschopnosť EÚ či nový európsky rozpočet. S Dutertrem diskutovali o európskych témach, vojne na Ukrajine vrátane mierovej iniciatívy amerického prezidenta Donalda Trumpa, energetike, transatlantických vzťahoch, ako aj o obrane a bezpečnosti