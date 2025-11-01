Sobota1. november 2025, meniny má Denis, Denisa, zajtra

Blanár v Káhire rokoval so šéfom egyptskej diplomacie

Minister Juraj Blanár a egyptský minister zahraničných vecí Badr Abdalátí.
Minister Juraj Blanár a egyptský minister zahraničných vecí Badr Abdalátí.
TASR

KÁHIRA – Na nevyhnutnosti podpory mierových riešení v konfliktoch na Ukrajine, Blízkom východe a v Afrike sa v sobotu zhodli minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár a jeho egyptský rezortný partner Badr Abdalátí. Šéf slovenskej diplomacie vyzdvihol diplomatické aktivity Egypta najmä pri mierových rokovaniach týkajúcich sa bojov v Pásme Gazy. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Blanár ocenil úlohu Egypta pri mieri

„Ocenil som úlohu Egypta ako významného partnera, ktorý prispieva k stabilite regiónu. Spolu s ďalšími partnermi z arabských krajín, najmä s Katarom, zohral dôležitú úlohu v sprostredkovaní dohody o prímerí v Pásme Gazy, ktorá má šancu, aby priniesla na Blízky východ mier,“ povedal Blanár. Potvrdil, že Slovensko opakovane podporuje všetky mierové iniciatívy a dvojštátne riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu.

archívne video

Juraj Blanár sa vyjadril k incidentu s dronmi, ktoré dopadli na poľské územie (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

SR rovnako podporuje Egypt v humanitárnych aktivitách a v sobotu doručila do Káhiry tretiu zásielku zdravotníckeho materiálu pre civilistov z Pásma Gazy a Sudánu, ktorým Egypt poskytuje na svojom území zdravotnícku pomoc. Blanár sa Egyptu poďakoval za pomoc pri evakuácii občanov Slovenska a ďalších krajín z Blízkeho východu, ako aj medicínskych evakuačných letoch zorganizovaných Slovenskom pre detských onkologických pacientov z Gazy. Vyzdvihol tiež egyptskú iniciatívu a pomoc pri efektívnom zvládaní a predchádzaní nelegálnej migrácie.

Bilaterálna spolupráca a dohoda o hospodárstve

Ministri zahraničných vecí na bilaterálnom rokovaní prediskutovali spoluprácu oboch krajín. Zdôraznili potrebu posilnenia hospodárskych a investičných aktivít, čomu dopomôže v sobotu podpísaná Medzivládna dohoda o hospodárskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Egyptskou arabskou republikou. „Egypt je kľúčovým partnerom v regióne Blízkeho východu a severnej Afriky. Naším cieľom je posunúť vzťahy na novú úroveň aj v súlade so strategickým partnerstvom medzi Európskou úniou a Egyptom, ktoré potvrdil ich historicky prvý samit,“ uviedol Blanár. Informoval, že jeho egyptský ministerský kolega by mal pricestovať do Bratislavy v decembri.

Účasť ministra na otvorení múzea

Minister Blanár počas pracovnej návštevy zároveň zastupoval SR na slávnostnom otvorení Veľkého egyptského múzea za účasti viac ako 100 najvyšších predstaviteľov krajín vrátane prezidentov, premiérov či monarchov, ako i ministrov a ďalších zástupcov. „Egypt vybudoval skutočne výnimočné kultúrne miesto, v ktorom si uctieva bohatú históriu svojho národa a civilizácie, ktorá ovplyvnila celý svet. Úcta a rešpekt k národným hodnotám, dedičstvu predkov, ktorým vďačíme za našu prítomnosť, je pilier, ktorý Slovenská republika zdieľa s Egyptom. Mimoriadne oceňujem možnosť rozvíjať dialóg medzi národmi aj prostredníctvom tohto jedinečného kultúrneho okamihu,“ zdôraznil.

Veľké egyptské múzeum otvorili po dvoch desaťročiach výstavby v Gíze v blízkosti Veľkých pyramíd a považuje sa za jeden z najvýznamnejších kultúrnych projektov súčasnosti. Predstavuje rozsiahlu zbierku artefaktov starovekého Egypta a je tiež symbolom bohatej egyptskej histórie a kultúrneho dedičstva, doplnil komunikačný odbor MZVEZ SR.

