OBROVSKÉ zlyhanie: Žena ODMIETLA pomôcť seniorovi, ktorý spadol pod vlak!

VARŠAVA – Zhon patrí ku každodennému životu. V každom ohľade by sme mali mať na pamäti vlastnú bezpečnosť. V priestoroch akým je železničná stanica to platí dvojnásobne. Presvedčil sa o tom aj starší muž. Chvíľka nepozornosti ho takmer stála život. Bezpečnostné kamery však zachytili aj to, ako vedia byť niektorí ľudia ľahostajní, keď ide o život cudzej osoby.
Bezpečnostné kamery na poľskej železničnej stanici SKM Trójmiasto (rýchlik) odhalili drámu, ktorá takmer skončila tragicky. Na nástupišti čakali cestujúci na prichádzajúce vlakové spojenia. Náhle sa však odohrala situácia, ktorá pobúrila širokú verejnosť.
Starší muž očividne stratil rovnováhu a spadol do úzkej štrbiny, ktorá oddeľovala vlakový vozeň od nástupištia. V takejto situácii by mnoho ľudí bez rozmýšľania pribehlo a snažili sa seniorovi čo najrýchlejšie pomôcť.
Dáma v čiernom, ktorá prechádzala najbližšie, sa na bezmocného seniora len obzrela a pokračovala ďalej. Nebyť mladíka, ktorý pribehol a včas zasiahol, senior by bol už zrejme po smrti.
Sieť mestských železníc, ktorá uverejnila príspevok aj s fotografiami na sociálne siete, upozorňuje, že v čase Sviatku všetkých svätých sa budú tvoriť na nástupištiach rady uponáhľaných cestujúcich. "V zhone počas presunu veľkého počtu ľudí môže aj malá nepozornosť skončiť tragicky," píše sa v príspevku.
Veľká kritika
Okoloidúca si za svoju nečinnosť a neposkytnutie pomoci v núdzi vyslúžila poriadnu vlnu kritiky. "Veľká vďaka pánovi za pomoc. Dáma v čiernom by sa mala naopak hanbiť," napísala Izabela, ktorej komentár sa páči už viac ako 200 sledovateľom. "Bravó pani s taškou! Jej jediná reakcia je odvrátiť sa od osoby v núdzi," napísal niekto ďalší.
