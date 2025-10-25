Dráma na priecestí: VIDEO vodičovi odpadlo koleso v úplne nevhodnom čase! Pozrite si, ako sa to skončilo

KATOVICE - Nešťastná náhoda pri Katoviciach sa mohla skončiť tragicky. Mladíkom sa počas jazdy odtrhlo predné koleso a auto zastalo uprostred železničného priecestia, práve keď sa blížil vlak.
Sekundy pred katastrofou
Na železničnom priecestí neďaleko poľských Katovíc sa odohrali dramatické okamihy, ktoré len zázrakom neskončili tragédiou. Dvojici mladíkov sa počas jazdy odtrhlo ľavé predné koleso a vozidlo sa bezmocne zastavilo priamo na koľajniciach.
Blikajúce červené svetlá varovali, že sa blíži vlak. Obaja muži okamžite vyskočili z auta a snažili sa zachrániť, čo sa dalo, kým bude neskoro. Ich zúfalý boj o sekundy zachytila bezpečnostná kamera.
Zásah v pravý čas
Na miesto náhody prišiel práve v tej chvíli aj policajt z Katovíc, ktorý bol mimo služby. „Katovický kriminalista nezostal ľahostajný, keď zbadal auto uviaznuté na priecestí,“ uviedla polícia na svojom profile na sociálnej sieti.
Spolu s mladíkmi rýchlo odtiahli spadnuté koleso a napokon sa im podarilo dotlačiť vozidlo mimo koľají. Len pár sekúnd po tom, čo sa dostali do bezpečia, sa závory spustili a cez priecestie prefrčal vlak.
Hrdinstvo mimo služby
„Vďaka pohotovej reakcii policajta sa podarilo predísť tragédii. Skutočná ochota pomáhať sa nekončí odchodom zo služby,“ doplnila katovická polícia.
Z incidentu, ktorý sa mohol skončiť katastrofou, zostalo len video a veľká dávka úľavy – aj pripomienka, ako málo niekedy stačí k nešťastiu.