Brutálne dobodal Ukrajinku vo vlaku: Schizofrenikovi hrozí trest smrti! Jeho sestra z TOHTO obviňuje štát

CHARLOTTE - V Severnej Karolíne brutálne zavraždil 23-ročnú ukrajinskú utečenkyňu Irynu Zarutsku. Útočník Decarlos Brown, ktorý už bol v minulosti odsúdený za ozbrojenú lúpež a trpí schizofréniou, čelí obžalobe z vraždy prvého stupňa – a môže skončiť v cele smrti.
Brutálny útok vo vlaku
K útoku došlo 22. augusta tohto roka vo vlaku smerujúcom naprieč Severnou Karolínou. Zábery z bezpečnostnej kamery zachytávajú moment, keď si Iryna Zarutska sadla priamo pred Browna. Ten ju chvíľu pozoroval, potom vytiahol nôž, vstal a bez jediného slova ju opakovane bodol.
Dvadsaťtriročná žena sa zrútila na sedadlo a o chvíľu stratila vedomie. Útočník vystúpil z vlaku, pričom po ňom zostala krvavá stopa. Ostatní cestujúci okamžite zalarmovali políciu a záchranku. Tragický útok šokoval celú krajinu a stal sa predmetom federálneho aj štátneho vyšetrovania.
Návrat trestu smrti v Severnej Karolíne
Veľká porota v stredu potvrdila obžalobu z vraždy prvého stupňa a federálneho zločinu. Oba trestné činy umožňujú uloženie trestu smrti alebo doživotného väzenia. Zhodou okolností len začiatkom októbra guvernér Josh Stein podpísal zákon, ktorý po 25 rokoch opäť obnovil vykonávanie trestu smrti v štáte.
Brown tak môže byť jedným z prvých odsúdených, ktorým by tento rozsudok mohol byť udelený.
Temná minulosť a neúspešná liečba
Podľa denníka New York Times bol Decarlos Brown v roku 2015 odsúdený za ozbrojenú lúpež a po piatich rokoch prepustený. Krátko po návrate na slobodu mu diagnostikovali schizofréniu, no napriek tomu nebol pod stálym dohľadom.
Jeho sestra Tracey pre televíziu ABC News uviedla, že štát jej brata nechal napospas. „Som presvedčená, že na slobode vôbec nemal byť,“ povedala. „Neospravedlňujem to, čo urobil, ale viním štát, že mu neposkytol potrebnú pomoc.“
Zločin, ktorý otriasol Amerikou
Brown bol známy polícii aj z nedávnej minulosti – naposledy ho zadržali v januári tohto roku. Vtedy tvrdil, že mu vláda implantovala zariadenie, ktoré ovláda jeho pohyby. Rovnaké bludy opisoval aj rodine počas telefonátu z väzenia.
„Tento brutálny útok na nevinnú ženu, ktorá sa len snažila dostať do cieľa, je útokom na americký spôsob života,“ vyhlásil po incidente prokurátor Russ Ferguson. „Iryna si zaslúži spravodlivosť – a my ju zabezpečíme jej aj jej rodine.“