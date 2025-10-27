Taliansky súd opätovne povolil vydanie Ukrajinca podozrivého v kauze Nord Stream

RÍM - Taliansky súd v pondelok opätovne umožnil vydať do Nemecka ukrajinského štátneho príslušníka Serhija Kuznecova podozrivého z účasti na útokoch na plynovody Nord Stream v Baltskom mori v roku 2022. Oznámil to jeho advokát Nicola Canestrini, píše správa agentúr Reuters a DPA.
Podozrivý sa plánuje voči rozhodnutiu súdu znovu odvolať. vydanie Kuznecova do Nemecka už v septembri povolil súd v Bologni, jeho právny tím však rozhodnutie napadol na kasačnom súde. Ten vydanie pozastavil z dôvodu procedurálnych pochybení a opätovne ho pridelil súdu v Bologni. Podozrivého 49-ročného Ukrajinca zatkli 21. augusta v rekreačnej chate v San Clemente neďaleko mesta Rimini na základe európskeho zatykača vydaného Nemeckom pre podozrenie z účasti na útoku na plynovody Nord Stream.
Ukrajinca obvinili zo spôsobenia výbuchu a sabotáže
Nemecká spolková prokuratúra Ukrajinca obvinila zo spôsobenia výbuchu a sabotáže. Podľa nej bol súčasťou skupiny, ktorá v septembri 2022 umiestnila výbušniny na potrubia plynovodov Nord Stream 1 a 2 neďaleko dánskeho ostrova Bornholm v Baltskom mori. Kuznecov bol údajne koordinátorom celej akcie. Oba plynovody boli v čase útoku natlakované plynom, ale v dôsledku invázie ruských síl na Ukrajinu, ktorá sa začala vo februári 2022, ho neprepravovali.
Podľa informácií týždenníka Der Spiegel je Kuznecov bývalým agentom ukrajinskej tajnej služby SBU. Talianske úrady vyšetrujú, či nebol zapojený aj do útokov na lode ruskej tzv. tieňovej flotily v Stredozemnom mori. Vyšetrovanie nemeckých orgánov prišlo k záveru, že útok na plynovody vykonala skupina Ukrajincov pozostávajúca z piatich mužov a jednej ženy. Členovia bunky si pravdepodobne prenajali na vykonanie útoku jachtu, ktorá vyplávala z nemeckého mesta Rostock. Kuznecov pri tom použil falošné doklady totožnosti. Spolková prokuratúra minulý rok vydala zatykač aj na ďalšieho Ukrajinca Volodymyra Z., inštruktora potápania, ktorého zadržali v Poľsku. Jeho vydanie poľský súd zamietol a rozhodol o jeho prepustení z väzby.