Tragická nehoda na východe! Vodičovi zrejme prišlo zle: Zrážka s autom, v ktorom sa viezla žena s deťmi

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)
GEČA - Na východe Slovenska v obci Geča prišlo k tragickej dopravnej nehode. Vodič osobného auta vrazil do vozidla, v ktorom sa viezla žena s deťmi. Zrejme mal náhle zdravotné problémy.
"K tragickej dopravnej nehode došlo v obci Geča, kde vodič osobného auta Škoda Octavia pravdepodobne z dôvodu náhlej zdravotnej indispozície prešiel do protismeru. Následne prednou časťou narazil do oprotiidúcej Octavie, ktorú viedla vodička s dvomi malými deťmi," uviedla polícia.
Vodička ani deti našťastie neutrpeli žiadne zranenia a dychová skúška bola negatívna. Vodič druhého vozidla, žiaľ, na mieste podľahol svojim zraneniam. "Presnú príčinu a okolnosti tragickej udalosti určí až výsledok nariadenej súdnolekárskej pitvy," dodala polícia.