Dedko sa zahral na pretekára F1 a zbúral internet: Po rýchlostnej ceste uháňal na elektrickom VOZÍKU!

TONBRIDGE - I keď je Veľká Británia kolískou kráľovnej motoršportu F1, na bežných cestách sa riskantná jazda nevypláca. Tieto pravidlá úplne zbúral istý dôchodca, ktorý si to na svojom elektrickom vozíku namieril priamo na rýchlostnú cestu. Vodiči neverili vlastným očiam. Niektorí si ho dokonca natočili
Na rušnej britskej rýchlostnej ceste A21 v južnej časti kráľovstva medzi mestami Tonbridge a Pembury, juhozápadne od Londýna, zachytili vodiči veľmi netradičný jav. Po krajnici tam uháňal senior na elektrickom vozíku. Informuje o tom kanál na TikToku, ktorý zdieľal tieto nebezpečné zábery. Video sa stalo do pár hodín doslova virálnym.
Dedko pred kamiónom
Na zábere je najprv videť, ako sa vozidlá posúvajú pomaly v kolóne. Vodič, ktorý kameruje, po chvíli predbehne pred ním idúci kamión a následne sa mu naskytne neuveriteľný pohľad. Pred kamiónom sa presúva priamo v ľavom pruhu dedko na červenom elektrickom vozíku.
Takouto jazdou nielenže spomaľoval celý jeden jazdný pruh, ale hazardoval so svojím životom aj životmi ostatných vodičov. Dokonca nemal ani prilbu. Pozitívne bolo jedine to, že mal oblečenú oranžovú reflexnú kombinézu.
Keď autor videa predbiehal aj dedka, s poriadnou dávkou sarkazmu na neho zakričal: "Spomaľ kámo, tu sa meria rýchlosť!" Madeleine, ktorá komentovala pod videom, napísala, že "dedko mal po čase aj policajný sprievod" a ako dôkaz priložila fotografiu.
Ostatní užívatelia však v prvom rade pochválili vodiča kamiónu, ktorý šiel po celý čas za seniorom a nesnažil sa ho predbehnúť.
Porušil zákon
"Na elektrickom vozíku sa nesmie jazdiť v pruhoch vyhradených pre autobusy, po diaľnici ani po cykloceste," upozorňuje na platný zákon britský Mirror.
Pokiaľ ide o prekážku, prípadne náhle spomalenie na diaľnici alebo štvorpruhovej rýchlostnej ceste, účastníci premávky by si mali zapnúť oranžové výstražné svetlá. Na cestách, kde je rýchlostný limit povolený nad 80 km/h, by podobné vozidlá nemali vôbec jazdiť.