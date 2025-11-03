Moje obvinenie je politicky motivované, uviedol pastor Gábor Iványi

BUDAPEŠŤ - Pastor Maďarského evanjelického bratstva (MET), ktorý kritizoval zásahy premiéra Viktora Orbána voči bezdomovcom a utečencom, považuje obvinenia vznesené v pondelok proti nemu a ôsmim ďalším osobám za politicky motivované. Informuje o tom agentúra AFP.
Hrozí mu 10 rokov väzenia
Metodistický pastor Gábor Iványi (74) bol obvinený z útoku na verejných činiteľov počas daňovej kontroly a v prípade odsúdenia mu hrozí až desať rokov väzenia. Maďarskú vládu predtým opakovane kritizoval za prenasledovanie svojej cirkvi a jej charitatívnych inštitúcií. Vláda takéto obvinenia popiera.
Orbánova „národno-kresťanská identita“ podľa Iványiho nezohľadňuje solidaritu so slabšími. Pastor sa tým stal symbolom opozície voči vládnej politike, najmä v nábožensko-sociálnej sfére, a často hľadal medzinárodnú podporu a pozornosť médií. Ďalšími obvinenými sú opozičné osobnosti vrátane bývalej liberálnej europoslankyne Anny Donáthovej.
Obvinenia z násilia na úradníkoch
Prípad sa sústreďuje na raziu daňových úradníkov v charitatívnej pobočke cirkvi v roku 2022 po obvinení z podvodu. Prokuratúra obviňuje pastora z „vedenia skupiny, ktorá sa dopustila násilia voči verejným činiteľom“, uviedla polícia vo vyhlásení. „Podľa obžaloby ich prítomní na výzvu Gábora Iványiho začali strkať smerom k ochranke,“ dodala polícia.
Iványi trvá na tom, že „nebol spáchaný žiadny trestný čin“. „Dalo sa očakávať, že to urobia pred (budúcoročnými) voľbami,“ povedal pre spravodajský web 24.hu. „Ide o to, že chcú bojovať proti svojim politickým oponentom,“ dodal. Za „výpovedné“ označil, že hoci sa do strkania zapojilo viac ako sto ľudí, vyčlenení boli iba politici.
MET po spore s vládou
Podľa MET Viktor Orbán v roku 2010 požiadal Gábora Iványiho o verejnú politickú podporu, ale pastor to odmietol. Vláda v roku 2011 zmenila cirkevný zákon a MET stratila pozíciu registrovanej cirkvi. Obmedzilo to jej právne výhody, dotácie a fungovanie jej nocľahární a charitatívnych programov. Orbán po 15 rokoch vo vláde čelí viacerým problémom a v prieskumoch verejnej mienky pred voľbami v apríli 2026 tiež rastie podpora pre mimoparlamentnú stranu TISZA.