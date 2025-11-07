Ostrý odkaz opozičného lídra Magyara! Maďari nebudú voliť Trumpa, ale zhodnotia 16 rokov Orbánovej vlády

BUDAPEŠŤ - Maďari v apríli budúceho roka nebudú voliť ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ani prezidenta Ruska Vladimira Putina, ani amerického prezidenta Donalda Trumpa, ale vyjadria svoj názor na 16-ročné pôsobenie predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána a tiež na program strany TISZA. Konštatoval to na Facebooku predseda mimoparlamentnej opozičnej strany TISZA Péter Magyar v súvislosti s piatkovou návštevou Orbána v USA.
„Maďarské dejiny sa nepíšu v Bruseli, ani v Moskve, ani vo Washingtone, ale na maďarských uliciach a námestiach,“ napísal v príspevku Péter Magyar. Podľa servera telex.hu to predseda strany TISZA poznamenal v reakcii na Orbánovu cestu do USA, kde má rokovať s Trumpom.
Opozičný líder poznamenal, že Orbán síce môže hrať „bábkové divadlo“, ale maďarská história dokázala, že politika hry na dve strany nefunguje. „Miesto Maďarska je v Európe a v západnom spojeneckom systéme,“ podčiarkol Magyar s poznámkou, že TISZA podporuje akúkoľvek dohodu, ktorá je skutočne v prospech maďarského ľudu, energetickej bezpečnosti a konkurencieschopnosti domácich podnikov.
Zároveň avizoval, že v prípade prevzatia moci strana TISZA preskúma všetky medzinárodné dohody. Magyar v závere vyzval Orbána, aby sa Trumpa spýtal, „či sa môže stať americkým prezidentom niekto, kto by zbabelo odmietal verejnú diskusiu prezidentských kandidátov“. Predseda strany TISZA to povedal v súvislosti s dlhodobým odmietaním Orbána zúčastniť sa na predvolebnej diskusii so svojimi vyzývateľmi.