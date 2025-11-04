Fidesz nedávno tvrdil, že aplikáciu pre stranu TISZA vyvíjali Ukrajinci, uviedol Magyar

BUDAPEŠŤ - Maďarská vládna strana Fidesz pred dvoma týždňami tvrdila, že aplikáciu Tisza Világ pre stranu TISZA vyvíjali Ukrajinci, v pondelok však už vyhlásila, že do tejto aplikácie s osobnými údajmi maďarských občanov sa nabúrali takisto Ukrajinci. Podľa servera szeretlekmagyarorszag.hu to uviedol v utorok predseda mimoparlamentnej opozičnej strany TISZA Péter Magyar.
„Existuje úspešná aplikácia, ktorú používajú státisíce ľudí. V koho záujme je hacknúť systém TISZA a získať údaje?“ položil otázku Magyar, ktorý uviedol, že na oddelení komunikácie Fideszu pracujú „geniálni odborníci“.
Orbán nariaďuje vyšetrovanie úniku dát
Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán nariadil okamžité prešetrenie údajného úniku osobných údajov z databázy mimoparlamentnej opozičnej strany TISZA. „Maďarským verejným životom otriasol vážny škandál. Do online priestoru unikli osobné údaje 200 000 našich spoluobčanov, a to bez ich súhlasu. Nateraz s istotou vieme toľko, že tieto údaje zhromažďovala strana TISZA,“ napísal Orbán v pondelok na Facebooku.
Podľa vlády za únikom stoja aj Ukrajinci
Premiér informoval, že zvolal členov vlády zodpovedných za národnú bezpečnosť a na základe analýz databázy zistili, že „na manipulácii s osobnými údajmi sa podieľali aj ukrajinské osoby“. Údaje, ktoré sa dostali do ukrajinských rúk, podľa Orbánových slov „predstavujú vážne riziko pre národnú bezpečnosť“, a preto nariadil okamžité detailné vyšetrenie prípadu.
Médiá blízke vláde v nedeľu informovali, že na webovej stránke s názvom LeakBase.la bola zverejnená databáza, ktorú možno spojiť so stranou TISZA. Obsahuje mená, e-mailové adresy a ďalšie osobné údaje; podľa provládnych médií databáza mohla uniknúť z mobilnej aplikácie strany TISZA a bola zverejnená na webe 31. októbra. Predseda strany TISZA Péter Magyar k tejto záležitosti v pondelok ráno uviedol, že nešlo o únik informácií, ale o krádež údajov.