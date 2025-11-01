Leteckí fajnšmekri môžu oslavovať! Mesto hriechu na dosah už ČOSKORO z TEJTO destinácie.

PARÍŽ - Francúzsky dopravca Air France čoskoro spustí novú priamu transatlantickú linku. Pre spoločnosť pôjde už o devätnáste priame spojenie do Spojených štátov.
Prvý let z Paríža odletí v apríli, pričom minie Veľkú noc, ale naplno stihne letnú sezónu už aj s letmi z USA. Linka vzniká v čase rastu leteckej spoločnosti aj v iných oblastiach vrátane letov do Phuketu a Punta Cany.
Z Paríža do Las Vegas
Lietadlo vzlietne z letiska Charles de Gaulla do Nevady prvýkrát 15. apríla. Frekvencia letov bude trikrát týždenne, čo je bežné pre nové spojenie. Komfort na palube zabezpečí Airbus A350-900 s troma triedami a kapacitou 324 sedadiel. Konfigurácia je rozdelená na ekonomickú triedu (3-3-3) s 266 sedadlami, ekonomickú prémium (2-4-2) s 24 sedadlami a biznis triedu (1-2-1) s 34 sedadlami. So vzdialenosťou 8758 km v oboch smeroch bude Las Vegas piatou najdlhšou destináciou spoločnosti. Väčšiu dĺžku absolvujú iba lety do San Diega, Los Angeles, Phoenixu a San Francisca.
Bude linka pre Air France prínosom?
Mesto hriechu bolo dlhodobo najväčším neobsluhovaným americkým trhom v Paríži a naopak metropola Francúzska vo Vegas. Priame lety a propagačné akcie by mali po roku prevádzky podvihnúť prepravu na viac ako 80 000 cestujúcich. CDG bude i dôležitým prestupným uzlom. Po príletoch z Las Vegas využívajú pasažieri napríklad lety do Londýna (322 000) cestujúcich, Frankfurt (107 000), Madrid a Barcelona (36 000) či Miláno s (26 000) cestujúcimi.
K celkovým odletom do 19 letovísk v USA nepatria charterové lety do San Diega. Po prirátaní letov spoločnosti Delta Airlines z CDG dosiahne súčet destinácií 21. Air France plánuje od júna 225 odletov týždenne do USA s 33 dennými odletmi.