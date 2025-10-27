Turecký súd vydal na primátora Imamogla zatykač: Ide o obvinenia z politickej špionáže

ANKARA - Turecký súd vydal ďalší formálny zatykač na opozičného istanbulského primátora Ekrema Imamogla pre podozrenia z politickej špionáže. Informáciu v pondelok priniesla turecká štátna tlačová agentúra Anadolu, píše správa agentúry Reuters.
Kľúčového rivala súčasného prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana v júli odsúdili na rok a osem mesiacov väzenia za urážanie a vyhrážanie sa istanbulskému prokurátorovi Akinovi Gürlekovi. Zadržaný bol ešte v marci v rámci vyšetrovania korupcie. Imamoglu obvinenia popiera. „Také ohováranie, klamstvo a sprisahanie by ani diablovi nenapadlo! Stojíme pred hanebnou nemravnosťou, ktorú nemožno opísať slovami,“ uviedol v piatkovom vyhlásení Imamoglu z väznice prezdieľanom na jeho účte na sociálnej sieti X.
Najnovší zatykač
Agentúra Anadolu napísala, že súd vydal najnovší zatykač na primátora Istanbulu a ďalších dvoch mužov vrátane šéfredaktora televíznej stanice Tele1 Merdana Yanardaga v noci na pondelok. Vláda v piatok prevzala kontrolu nad stanicou kritickou voči Erdoganovi pre obvinenia zo špionáže. Súd najnovšie Imamogla obvinil z úplatkárstva s cieľom získať peniaze na svoju prezidentskú kandidatúru a zo špionáže s cieľom zabezpečiť si medzinárodnú podporu, napísala Anadolu.
Agentúra Reuters pripomína, že stovky členov Imamoglovej opozičnej Republikánskej ľudovej strany (CHP) čelia obvineniam z korupčných trestných činov v rámci série represií, ktoré strana označuje za spolitizované a protidemokratické. CHP obvinenia označila za pokus vlády odstrániť vo voľbách hrozbu pre Erdogana.