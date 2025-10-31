Súd rozhodol: Aktivisti hnutia Just Stop Oil, ktorí postriekali Stonehenge, sú nevinní

SALISBURY — Súd v anglickom meste Salisbury zbavil v piatok troch aktivistov hnutia Just Stop Oil (JSO), ktorí vlani postriekali prehistorickú pamiatku Stonehenge do oranžova zafarbeným kukuričným škrobom, obvinení z poškodenia majetku a rušenia verejného poriadku. Informuje o tom agentúra DPA a televízia Sky News.
„V každej spoločnosti sú ľudia, s ktorými máme spoločné názory, a takí, s ktorými spoločné názory nemáme,“ povedal sudca Paul Dugdale v zdôvodnení verdiktu. Podľa neho sú chvíle, keď v záujme ochrany práva na slobodu prejavu a práva na protest môže súd konanie, ktoré by inak bolo nezákonné, považovať za zákonné. „Ak jednotlivci nesúhlasia s tým, čo naša vláda robí v určitých záležitostiach, majú právo protestovať proti jej činom alebo proti nečinnosti,“ konštatoval Dugdale.
Obžaloba argumentovala, že objektom protestu nemusel byť Stonehenge, zapísaný do zoznamu svetového dedičstva UNESCO, pretože podľa nej nemal žiadnu súvislosť s klimatickou núdzou, na ktorú sa trojica snažila svojím činom upozorniť. Aktivisti vo veku 74, 23 a 36 rokov uskutočnili svoj protest 19. júna 2024, teda deň pred letným slnovratom. Dvaja z nich pamiatku priamo postriekali, tretí kúpil vybavenie použité pri akcii.
Stonehenge po proteste neutrpel trvalé škody
Pamiatka Stonehenge nebola v dôsledku protestu trvalo poškodená. Aktivisti uviedli, že použili umývateľnú látku vyrobenú z kukuričného škrobu. Podľa súdu čistenie stálo 620 libier (približne 705 eur). Aktivisti na svoju obhajobu uviedli, že na protest mali „pádny dôvod“ a odvolávali sa na články 10 a 11 Európskeho dohovoru o ľudských právach týkajúcich sa slobody prejavu a práva na protest.
Skupina Just Stop Oil založená vo februári 2022 sa rôznymi, často kontroverznými spôsobmi snažila dosiahnuť, aby sa britská vláda zaviazala zastaviť vydávanie nových licencií na ťažbu fosílnych palív. Svoju činnosť ukončila posledným protestom 26. apríla, čo zdôvodnila tým, že sa jej spomínaný cieľ podarilo dosiahnuť.
Just Stop Oil preslávili radikálne protesty
JSO organizovala napríklad pochody zamerané na spomalenie dopravy v uliciach, v múzeách sa jej aktivisti pokúsili poškodiť známe obrazy, poškodili viaceré budovy, v ktorých sa predávajú luxusné automobily alebo v nich sídlia rôzne inštitúcie. Narušila i odovzdávanie britských filmových cien BAFTA, futbalové zápasy anglickej Premier League či Veľkú cenu Británie formuly 1.