Šokujúce vyhlásenie ministra: Rusko zhromažďuje jadrovú flotilu pri polárnom kruhu! Prípravy na vojnu s NATO

OSLO - Nórsky minister obrany Tore Sandvik upozornil, že Moskva zhromažďuje jadrové ponorky a zbrane na polostrove Kola neďaleko polárneho kruhu. Podľa jeho slov ide o súčasť príprav na možný konflikt s NATO a o snahu Vladimira Putina ovládnuť strategické arktické trasy.
Jadro pri ľadovom kruhu: Moskva zbrojí na severe
Podľa denníka The Telegraph varoval nórsky minister obrany Tore Sandvik, že Rusko výrazne zintenzívnilo vojenské aktivity na polostrove Kola. Ide o oblasť, kde sa nachádza jedna z najväčších zásobární jadrových hlavíc na svete a sídlo Severnej flotily, hlavnej námornej sily Ruska v Arktíde.
„Na Kolskom polostrove prebieha rozsiahla výstavba vojenských zariadení. Tieto zbrane nie sú namierené len na Nórsko, ale aj na Spojené kráľovstvo, Kanadu a Spojené štáty,“ uviedol Sandvik pre The Telegraph.
Putin chce kontrolovať arktické trasy
Sandvik varoval, že prezident Vladimir Putin sa snaží získať úplnú námornú kontrolu nad Arktídou. Cieľom je podľa neho možnosť zablokovať spojenecké zásobovacie trasy v prípade vojny. „Okolo tohto sa točí celá jeho vojenská doktrína,“ dodal nórsky minister.
Nórsko, ktoré hraničí s Ruskom, označil za „oči a uši NATO“ v regióne. „Vidíme, že testujú nové zbrane – hypersonické rakety, torpéda a jadrové hlavice s jadrovým pohonom,“ povedal Sandvik.
Polostrov Kola – základ pre druhý úder
Kola zohráva kľúčovú úlohu v ruskej stratégii tzv. druhého úderu – teda schopnosti uskutočniť masívny protiútok po prípadnom jadrovom útoku nepriateľa. Polostrov je zároveň historickou základňou Severnej flotily, ktorá vznikla ešte v roku 1733 na ochranu severných námorných trás carského Ruska.
„Dnes však slúži oveľa temnejšiemu účelu – testovaniu nových zbraní a rozširovaniu jadrových kapacít,“ varoval Sandvik. Dodal, že hoci Putin „prišiel na Ukrajine o milión vojakov“, Severná flotila zostala nedotknutá a Rusko ju ďalej posilňuje.
Ponorky ako najväčšia hrozba
„V posledných dvoch rokoch postavili novú fregatu aj viacúčelovú ponorku. Práve ruské ponorky sú dnes najnebezpečnejšou súčasťou ich armády,“ upozornil Sandvik.
Podľa dostupných údajov mala Severná flotila už pred nedávnym rozšírením najmenej 16 jadrových ponoriek vybavených raketami Zirkon, ktoré dosahujú rýchlosť až osemnásobnú oproti zvuku. „Spolu s USA a Britániou ich sledujeme 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Ide o najdôležitejšie monitorovanie v rámci NATO,“ dodal nórsky minister.
Arktída ako tretie bojisko
Zatiaľ čo Rusko pokračuje vo vojne proti Ukrajine a vedie hybridné operácie proti Západu, Nórsko a Británia sa podľa Sandvika obávajú, že arktický región sa stáva tretím veľkým bojiskom.
Topiace sa ľadovce totiž otvárajú nové námorné trasy, ktoré skracujú cestu medzi Európou a Áziou takmer na polovicu – a môžu sa stať ekonomicky mimoriadne lukratívne.
Napätie v Arktíde v posledných týždňoch ešte viac vystupňovali vojenské cvičenia, pri ktorých nemecké námorníctvo testovalo torpéda a rakety.
Podľa denníka Barents Observer sa v tom čase v oblasti pohybovali aj dve ruské špionážne lode a nákladné plavidlo Archangelsk, ktoré monitorovali nemeckú testovaciu zónu. „Trochu sa zatúlali,“ poznamenal Sandvik ironicky. „Rusi sledujú nás – a my chceme, aby videli, čo robíme,“ dodal.