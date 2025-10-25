Pakistan hrozí Afganistanu: V prípade zlyhania rokovaní môžeme viesť otvorenú vojnu

ISLAMABAD - Afganistan si podľa pakistanského ministra obrany Chavádža Ásifa želá mier s Pakistanom. Varoval však, že zlyhanie prebiehajúcich rokovaní o prímerí v Turecku by mohlo znamenať aj „otvorenú vojnu“. Informuje o tom agentúra Reuters.
Rokovania medzi delegáciami Pakistanu a Afganistanu v Istanbule začali v sobotu a pokračovať budú do nedele. Stretnutie sa uskutočnilo necelý týždeň po tom, čo obe krajiny uzavreli prímerie po niekoľkých dňoch pohraničných potýčok. Jednalo sa o najväčšie boje medzi krajinami odkedy moc v Afganistane v roku 2021 opätovne prevzalo radikálne hnutie Taliban.
Ásif varuje pred otvorenou vojnou
Ásif uviedol, že od uzavretia prímeria nedošlo k žiadnym incidentom a obe strany ho dodržiavajú. „Pokiaľ nedôjde k dohode, máme možnosť viesť s nimi otvorenú vojnu,“ povedal minister vo vystúpení v televízii. „Ale videl som, že chcú mier,“ skonštatoval.
Násilnosti medzi susednými štátmi sa zintenzívnili po dvoch explóziách v Kábule, ku ktorým došlo tento mesiac, a ďalších výbuchoch mimo hlavného mesta Afganistanu. Orgány Talibanu z týchto explózií obvinili susedný Pakistan. Po výbuchoch následne došlo k sérii pohraničných stretov, ktoré si na oboch stranách vyžiadali desiatky obetí z radov vojakov i civilistov.