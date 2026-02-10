Utorok10. február 2026, meniny má Gabriela, zajtra Dezider

Minister Juraj Blanár odcestoval na návštevu Čiernej Hory

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár.
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár. (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)
TASR

BRATISLAVA - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) v utorok popoludní odcestoval na návštevu Čiernej Hory. Počas zahraničnej pracovnej cesty, ktorá sa uskutoční do stredy (11. 2.), sa stretne s predstaviteľmi vlády aj hlavou štátu.

Blanár absolvuje v Čiernej Hore bilaterálne rokovania s prezidentom Jakovom Milatovičom, s premiérom Milojkom Spajičom a tiež s podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí Ervinom Ibrahimovičom.

Tlačové konferencie ministrov po rokovaní vlády (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Ako informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, politici budú diskutovať o konkrétnych možnostiach posilnenia vzťahov medzi SR a Čiernou Horou a o oživení obchodnej výmeny. Venovať sa majú aj vývoju v regióne západného Balkánu a bezpečnostnej situácii vo svete. Blanár sa podľa rezortu zároveň chystá vyjadriť pokračujúcu podporu SR pri integrácii Čiernej Hory do Európskej únie, do ktorej chce balkánska krajina vstúpiť v roku 2028.

Recipročná návšteva šéfa slovenskej diplomacie v Podgorici nadviaže na jeho stretnutie s Ibrahimovičom v septembri minulého roka v Bratislave. Pred ich schôdzkou navštívil Čiernu Horu vlani v máji aj prezident SR Peter Pellegrini.

Ekonomika

Koľko eur dostanete na dôchodku? Sociálna poisťovňa vám to už teraz vypočíta, odpoveď môžete dostať elektronicky!
Koľko eur dostanete na dôchodku? Sociálna poisťovňa vám to už teraz vypočíta, odpoveď môžete dostať elektronicky!
Alarmujúce čísla z ekonomiky: Priemysel padá a ani automobilky ho nezachránili! Čo nás čaká?
Alarmujúce čísla z ekonomiky: Priemysel padá a ani automobilky ho nezachránili! Čo nás čaká?
Štát spúšťa veľkú pomoc: Erik Tomáš predstavil nový príspevok, ktorý má pomôcť tisíckam rodín!
Štát spúšťa veľkú pomoc: Erik Tomáš predstavil nový príspevok, ktorý má pomôcť tisíckam rodín!
Bez PZP už technickou kontrolou neprejdete: Štát sprísňuje pravidlá, vodiči však dostanú druhú šancu!
Bez PZP už technickou kontrolou neprejdete: Štát sprísňuje pravidlá, vodiči však dostanú druhú šancu!

Šport

ZOH 2026 Veľká škoda! Petra Vlhová mala skvelý štart, prvé preteky po návrate však nedokončila
ZOH 2026 Veľká škoda! Petra Vlhová mala skvelý štart, prvé preteky po návrate však nedokončila
Slováci na ZOH 2026
ZOH 2026 Obrovské prekvapenie v Cortine: Shiffrinová nezvládla slalom a nemá ani medailu
ZOH 2026 Obrovské prekvapenie v Cortine: Shiffrinová nezvládla slalom a nemá ani medailu
ZOH 2026 Miláno Cortina
ZOH 2026 Vlhová opäť dokázala svoju veľkosť: Pozrite, čo povedala mladej Slovenke pred zjazdom
ZOH 2026 Vlhová opäť dokázala svoju veľkosť: Pozrite, čo povedala mladej Slovenke pred zjazdom
Slováci na ZOH 2026
ZOH 2026 VIDEO Prvé slová Petry Vlhovej po návrate: Napriek vypadnutiu som veľmi vďačná
ZOH 2026 VIDEO Prvé slová Petry Vlhovej po návrate: Napriek vypadnutiu som veľmi vďačná
Petra Vlhová

Auto-moto

Napojenie Spišskej Novej Vsi na D1: obchvat za 105 miliónov eur
Napojenie Spišskej Novej Vsi na D1: obchvat za 105 miliónov eur
Doprava
TEST: Ford Capri - veľmi vydarený dizajn, solídny elektromobil
TEST: Ford Capri - veľmi vydarený dizajn, solídny elektromobil
Klasické testy
Renault ponúka aj prestavby, Moto Wektor patrí ku špičke
Renault ponúka aj prestavby, Moto Wektor patrí ku špičke
Novinky
V Bratislave sa púšťajú do novej modernizácie vozového parku. Pribudlo 8 autobusov
V Bratislave sa púšťajú do novej modernizácie vozového parku. Pribudlo 8 autobusov
Doprava

Kariéra a motivácia

Väčšina Slovákov si zimnú dovolenku nemôže dovoliť: Takmer dve tretiny ju tento rok vôbec neplánujú
Väčšina Slovákov si zimnú dovolenku nemôže dovoliť: Takmer dve tretiny ju tento rok vôbec neplánujú
Kariera.sk TS
McDonald's sa opäť zaradil medzi najlepších zamestnávateľov Slovenska
McDonald's sa opäť zaradil medzi najlepších zamestnávateľov Slovenska
KarieraInfo.sk
Nespokojnosť v práci? Výpoveď nemusí byť jediným riešením
Nespokojnosť v práci? Výpoveď nemusí byť jediným riešením
Rady, tipy a triky
Tichí víťazi: Prečo introverti v práci dosahujú lepšie výsledky a ako sa od nich inšpirovať?
Tichí víťazi: Prečo introverti v práci dosahujú lepšie výsledky a ako sa od nich inšpirovať?
Motivácia a produktivita

Varenie a recepty

Ako pripraviť perfektné odpaľované cesto + najlepšie recepty
Ako pripraviť perfektné odpaľované cesto + najlepšie recepty
Nestíhate? Tieto zemiakové rýchlovky zachránia každý obed aj večeru.
Nestíhate? Tieto zemiakové rýchlovky zachránia každý obed aj večeru.
Ako plniť šišky? Len takto džem nevytečie a zostane vo vnútri
Ako plniť šišky? Len takto džem nevytečie a zostane vo vnútri
Rady a tipy
Hľadáte zdravý a ľahký recept na začiatok týždňa? Vyskúšajte lososa s ružičkovým kelom
Hľadáte zdravý a ľahký recept na začiatok týždňa? Vyskúšajte lososa s ružičkovým kelom
Losos

Technológie

Čoskoro budeš môcť uskutočňovať videohovory cez WhatsApp priamo cez svoj internetový prehliadači
Čoskoro budeš môcť uskutočňovať videohovory cez WhatsApp priamo cez svoj internetový prehliadači
Aplikácie a hry
Jurský svet: Znovuzrodenie mieri na SkyShowtime. Tentoraz nepôjde len o únik pred dinosaurami
Jurský svet: Znovuzrodenie mieri na SkyShowtime. Tentoraz nepôjde len o únik pred dinosaurami
Filmy a seriály
Elon Musk sa nateraz vzdal plánu kolonizovať Marsu. SpaceX má už nový cieľ
Elon Musk sa nateraz vzdal plánu kolonizovať Marsu. SpaceX má už nový cieľ
Vesmír
Ani Brusel nie je nedotknuteľný. Európska komisia rieši únik údajov po hackerskom útoku
Ani Brusel nie je nedotknuteľný. Európska komisia rieši únik údajov po hackerskom útoku
Bezpečnosť

Bývanie

Tieto dreviny v blízkom čase orežte, podporíte zdravie i bohatšie kvety. Kedy a ako strihať pre čo najlepší efekt?
Tieto dreviny v blízkom čase orežte, podporíte zdravie i bohatšie kvety. Kedy a ako strihať pre čo najlepší efekt?
Pripomína staré vidiecke domy, no je to len dojem. Vnútri čaká moderná domácnosť a priestor na oddych celej rodiny
Pripomína staré vidiecke domy, no je to len dojem. Vnútri čaká moderná domácnosť a priestor na oddych celej rodiny
Sú úplne iné, ako by ste od bežných bytov čakali. Takto to vyzerá, keď dizajnérky vytvárajú bývanie pre dve z nich
Sú úplne iné, ako by ste od bežných bytov čakali. Takto to vyzerá, keď dizajnérky vytvárajú bývanie pre dve z nich
Vyzerá vstupná chodba ako bojisko? 13 riešení, ako získať viac úložného miesta a nastoliť väčší poriadok
Vyzerá vstupná chodba ako bojisko? 13 riešení, ako získať viac úložného miesta a nastoliť väčší poriadok

Pre kutilov

Stromy treba strihať úplne inak! Koniec zimného rezu a prečo už nefunguje
Stromy treba strihať úplne inak! Koniec zimného rezu a prečo už nefunguje
Záhrada
Ako získať z jedného dreveného polienka oheň, ktorý vydrží horieť až 5 hodín
Ako získať z jedného dreveného polienka oheň, ktorý vydrží horieť až 5 hodín
Dvor a záhrada
Čas na výsev papriky je tu! Kompletný návod, ako získať silné sadenice aj bez profesionálneho skleníka
Čas na výsev papriky je tu! Kompletný návod, ako získať silné sadenice aj bez profesionálneho skleníka
Zelenina a ovocie
Oslabené steny, praskliny alebo dokonca nákladné opravy! Viete, akú maltu použiť pri stavbe domu v zime?
Oslabené steny, praskliny alebo dokonca nákladné opravy! Viete, akú maltu použiť pri stavbe domu v zime?
Stavba

Stream naživo

Tieto znamenia v láske trpia najviac: Patríte medzi večných romantikov so zlomeným srdcom?
Partnerské vzťahy
Tieto znamenia v láske trpia najviac: Patríte medzi večných romantikov so zlomeným srdcom?
Ďalšie zo Zoznamu