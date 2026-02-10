Minister Juraj Blanár odcestoval na návštevu Čiernej Hory

BRATISLAVA - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) v utorok popoludní odcestoval na návštevu Čiernej Hory. Počas zahraničnej pracovnej cesty, ktorá sa uskutoční do stredy (11. 2.), sa stretne s predstaviteľmi vlády aj hlavou štátu.
Blanár absolvuje v Čiernej Hore bilaterálne rokovania s prezidentom Jakovom Milatovičom, s premiérom Milojkom Spajičom a tiež s podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí Ervinom Ibrahimovičom.
archívne video
Ako informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, politici budú diskutovať o konkrétnych možnostiach posilnenia vzťahov medzi SR a Čiernou Horou a o oživení obchodnej výmeny. Venovať sa majú aj vývoju v regióne západného Balkánu a bezpečnostnej situácii vo svete. Blanár sa podľa rezortu zároveň chystá vyjadriť pokračujúcu podporu SR pri integrácii Čiernej Hory do Európskej únie, do ktorej chce balkánska krajina vstúpiť v roku 2028.
Recipročná návšteva šéfa slovenskej diplomacie v Podgorici nadviaže na jeho stretnutie s Ibrahimovičom v septembri minulého roka v Bratislave. Pred ich schôdzkou navštívil Čiernu Horu vlani v máji aj prezident SR Peter Pellegrini.