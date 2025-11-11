Ruská vláda ide proti svetu! Nový zákon má zablokovať verdikty medzinárodných súdov

MOSKVA - Ruská vláda pripravuje návrh zákona, ktorý by zakázal na ruskom území vymáhať rozhodnutia zahraničných a medzinárodných súdov, pokiaľ neboli založené na medzinárodných dohodách s účasťou Ruska či rezolúciách Bezpečnostnej rady OSN. V praxi sa tak už deje, ale podľa expertov by opora v zákone neškodila, najmä pokiaľ ide o rozhodnutie Medzinárodného trestného súdu či potenciálneho osobitného tribunálu pre Ukrajinu, uviedol ruský denník Kommersant na svojom webe. Predlohu v pondelok schválila legislatívna komisia ruskej vlády.
Autori predlohy podľa Kommersantu navrhujú doplniť existujúci ústavný zákon o súdnom systéme v Rusku ustanovením, ktoré hovorí, že v Rusku nemožno vykonávať rozhodnutia zahraničných súdov, zriadených inými štátmi bez účasti Ruska, a tiež rozhodnutia medzinárodných súdov, ktorých jurisdikcia nie je potvrdená ruskými medzinárodnými zmluvami či rezolúciou BR OSN. Doterajšie ustanovenie hovorí, že záväznosť rozhodnutí zahraničných a medzinárodných súdov v Rusku je daná medzinárodnými dohodami Ruska.
Ak zmena bude prijatá, Rusko bude oprávnené neplniť rozhodnutie zahraničných či medzinárodných súdov, ak bude chýbať príslušná medzinárodná dohoda či rozhodnutie BR OSN, vysvetlil šéf združenia ruských právnikov Vladimír Gruzdev. Partner advokátskej kancelárie NSP Iľja Račkov sa domnieva, že celá iniciatíva má skôr deklaratívny charakter: "Aby všetci všetko presne pochopili."
Rada Európy a EÚ spájajú sily pre tribunál proti Rusku
Rada Európy v lete uzavrela s Ukrajinou dohodu o vytvorení osobitného tribunálu, ktorý by súdil Rusko za zločin agresie proti Ukrajine. Minulý mesiac šéfka únijnej diplomacie Kaja Kallasová uviedla, že k účasti v tomto tribunále sa zaviazalo 25 členských štátov. EÚ poskytla na vytvorenie tribunálu desať miliónov eur, pripomenul Kommersant.
Medzinárodný trestný súd (ICC) sídliaci v Haagu v roku 2023 na ruského prezidenta Vladimíra Putina vydal zatykač kvôli deportáciám ukrajinských detí do Ruska. Moskva jurisdikciu tohto súdu neuznáva. Moskva ani nesúhlasila s tým, že holandský súd v Haagu vyniesol rozsudok nad ruskými občanmi, ktorých uznal vinnými zo zostrelenia malajzijského lietadla Boeing 777 z letu MH17 nad východnou Ukrajinou v lete 2014. Moskva zodpovedá za smrť takmer troch stoviek ľudí na palube.