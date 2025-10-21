Neuveriteľná tragédia: Žena sa snažila zabiť švába plameňometom! Celá situácia skončila smrťou susedky

OSAN - Kuriózna, no tragická nehoda otriasla juhokórejským mestom Osan. Mladá žena sa pokúsila zabiť švába pomocou improvizovaného plameňometu, no založila požiar, ktorý sa rozšíril po celom bytovom dome. Jedna susedka zahynula, ďalší obyvatelia sa nadýchali dymu.
Pokus o „rýchle riešenie“ sa zmenil na tragédiu
Podľa informácií BBC a miestnych médií žena (20) priznala polícii, že sa pokúsila spáliť švába zapaľovačom a sprejom s horľavou látkou. Rovnaký „trik“ vraj už v minulosti úspešne použila. Tentoraz sa jej to však vymklo spod kontroly – plameň zachvátil predmety v jej byte a v krátkom čase sa oheň rozšíril po celom poschodí.
Polícia v meste Osan oznámila, že voči žene plánuje požiadať o zatykač pre nedbanlivosť s tragickým následkom.
Pokus o útek skončil pádom z okna
Požiar vypukol v obytnom dome, ktorý má na prízemí obchodné prevádzky a nad nimi 32 bytových jednotiek. V jednom z nich bývala čínska občianka (†30) so svojím manželom a dvojmesačným dieťaťom.
Keď si pár všimol, že sa budova vznietila, otvorili okno a volali o pomoc. Najprv podali bábätko susedom v susednom bloku, no keď sa pokúsili presunúť aj sami, došlo k tragédii.
„Muž sa cez okno dokázal dostať na susedný balkón, jeho manželka však stratila rovnováhu a spadla,“ uviedla polícia. Ženu previezli do nemocnice, no zraneniam neskôr podľahla.
Podľa vyšetrovania sa pár snažil uniknúť cez okno preto, že schodisko bolo úplne zablokované hustým dymom.
Osem ľudí s ťažkosťami po nadýchaní dymu
Okrem jednej obete bolo ošetrených aj osem ďalších obyvateľov, ktorí sa nadýchali dymu. Záchranné zložky museli evakuovať desiatky ľudí z vyšších poschodí.
Polícia zároveň upozornila, že incident ukazuje riziká používania horľavých sprejov ako „zbraní“ proti hmyzu. „Podobné prípady sa objavili aj inde vo svete,“ pripomenula BBC.
Nebezpečný trend z internetu
Používanie improvizovaných plameňometov proti švábom sa v posledných rokoch rozšírilo najmä na sociálnych sieťach, kde sa podobné videá často zdieľajú ako zábava.
V roku 2018 sa napríklad austrálsky muž pokúsil zabiť švábov rovnakým spôsobom a spôsobil výbuch v kuchyni. Odborníci preto opakovane varujú, že spojenie zapaľovača a chemického spreja je extrémne nebezpečné a môže viesť k tragickým následkom.
Polícia: nehoda, ktorá sa nemusela stať
Vyšetrovatelia v Osane uviedli, že oheň vznikol neúmyselne, no žena bude niesť trestnoprávnu zodpovednosť za následky. „Aj malé množstvo aerosólového plynu sa pri kontakte s otvoreným ohňom môže premeniť na horiaci gejzír,“ upozornil hovorca miestnej polície.
Tragédia tak rozvírila diskusiu o bezpečnosti v domácnostiach a o rizikách slepého napodobňovania nebezpečných „trikov“ z internetu.