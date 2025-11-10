Obrovská rodinná tragédia: Omyl viedol k smrti, upratovačka si pomýlila domy! Zastrelili ju

WHITESTOWN - Maria Rios Perez si pomýlila adresu zákazníka. Vzápätí ju privítala streľba. Štyri deti zostali bez matky a polícia zisťuje, či majiteľ domu nesie za svoj skutok zodpovednosť.
Chcela len odomknúť dvere. Majiteľ spustil paľbu
V mestečku Whitestown v americkom štáte Indiana sa odohrala tragédia, ktorá šokovala miestnu komunitu. Tridsaťdvaročná Maria Rios Perez, najatá novým zákazníkom na komplexné upratovanie domácnosti, prišla zavčas rána na adresu, ktorú dostala od klienta.
Omyl však bol osudný — pomýlila si číslo domu.
Snažila sa otvoriť dvere kľúčom, ktorý jej zákazník poslal poštou. K odomknutiu ale nedošlo. Krátko nato majiteľ domu vytočil tiesňovú linku s tvrdením, že sa mu niekto pokúša vlámať do domu. A ešte pred príchodom polície vystrelil.
Umierala v náručí manžela
Podľa informácií Whitestown Metropolitan Police Department policajti po príchode našli Máriu ťažko zranenú, zrútenú na verande v náručí jej manžela Mauricia. Obaja spolu pracovali ako tím, aby uživili štyri deti vo veku od jedenásť mesiacov do sedemnástich rokov.
Rios Perez zomrela skôr, ako dorazili záchranári. Bola pôvodom z Guatemaly.
Rodina: „Bol to zbabelec“
Na pietnej spomienke rodina žiadala spravodlivosť. Jej bratranec Wilmer Alvarez povedal: „Strelec je zbabelec. Bál sa ženy, ktorá držala v ruke kľúč, a jednoducho ju zastrelil.“
Mladší brat Rudy dodal: „Je to nespravodlivé. Chcela len uživiť rodinu. Pomýlila si dom, ale to mu nedávalo právo pripraviť ju o život.“
Zákon v Indiane umožňuje aj smrteľnú obranu majetku
Podľa okresného prokurátora Kenta Eastwooda sa v štáte Indiana uplatňuje zákon Stand Your Ground, ktorý majiteľom umožňuje použiť „primeranú silu, vrátane smrteľnej“, na obranu života či majetku.
Prokurátor pre NBC News uviedol: „Ako prokuratúra preveríme všetky dôkazy a následne rozhodneme, či sú trestné obvinenia opodstatnené.“
Meno strelca úrady zatiaľ nezverejnili — a neurobia tak, kým nebude vznesené obvinenie.