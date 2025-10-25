Obrovská rana pre Rusko: Čína urobila nečakaný krok! Rozpočet Kremľa utrpí ohromné straty

PEKING - Čínske štátne ropné giganty pozastavili dovoz ruskej ropy po mori. Reagujú tak na nové americké sankcie voči spoločnostiam Rosnefť a Lukoil. Pre Moskvu to môže znamenať vážnu finančnú ranu.
Peking pribrzdil obchod s Moskvou
Rozhodnutie čínskych štátnych koncernov PetroChina, Sinopec, CNOOC a Zhenhua Oil zastaviť nákupy ruskej ropy po mori prišlo nečakane, píše agentúra Reuters. Podľa jej zdrojov ide o priamu reakciu na sankcie, ktoré Spojené štáty uvalili na ruské spoločnosti Rosnefť a Lukoil.
Obchodníci tvrdia, že Čína krok považuje za dočasný, no aj krátkodobé zastavenie kontraktov môže spôsobiť citeľný výpadok v príjmoch Kremľa. Dovoz ruského oleja sa mal podľa agentúry „pozastaviť minimálne v krátkodobom horizonte“ pre obavy zo sekundárnych sankcií.
India tiež cúva
Peking nie je jediný, kto obmedzuje nákupy. Prakticky v rovnakom čase oznámili indické rafinérie — najväčší svetoví odberatelia ruskej ropy dopravovanej po mori — že prudko znížia import, aby sa vyhli porušeniu amerických pravidiel.
Týmto krokom sa naraz zmenšuje dopyt od dvoch hlavných kupcov, na ktorých Rusko v posledných dvoch rokoch stavalo svoj export.
Ropný trh v pohybe
Čína dováža po mori približne 1,4 milióna barelov ruskej ropy denne. Podľa analytickej spoločnosti Vortexa Analytics štátne koncerny zabezpečujú menej než 250-tisíc barelov z tohto objemu, iná poradenská firma Energy Aspects odhaduje ich podiel na 500-tisíc.
Zvyšok tvoria nákupy menších, nezávislých rafinérií, ktoré zatiaľ neohlásili žiadne zmeny. Ďalších 900-tisíc barelov denne pritom do Číny prúdi ropovodom do spoločnosti PetroChina — a tento segment sa sankcií podľa obchodníkov dotkne len minimálne.
Rana pre Kremeľ
Ako upozorňujú analytici oslovení Reutersom, prudký pokles objednávok z Číny a Indie „vážne zasiahne príjmy Ruska z predaja ropy“. Odborníci zároveň predpokladajú, že obe krajiny budú hľadať alternatívnych dodávateľov z Blízkeho východu, Afriky či Latinskej Ameriky — čo môže vyvolať tlak na rast cien suroviny z týchto regiónov.
Pre Moskvu to znamená nepríjemnú kombináciu: slabší export a súčasne rast konkurencie na svetových trhoch.