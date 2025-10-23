Prevratné rozhodnutie USA proti Rusku: Takéto sankcie Trump ešte nezaviedol! Je to prvýkrát

Štvrtok23. október 2025, meniny má Alojzia, zajtra Kvetoslava

WASHINGTON - Americké ministerstvo financií oznámilo vôbec prvé sankcie voči ruským firmám od začiatku druhého funkčného obdobia prezidenta Donalda Trumpa. Cieľom sa stali energetickí giganti Rosnefť a Lukoil, ktorí podľa Washingtonu napájajú ruskú vojnovú mašinériu.

„Prišiel čas okamžite zastaviť zabíjanie a dosiahnuť prímerie,“ vyhlásil americký minister financií Scott Bessent po tom, čo USA uvalili sankcie na dve najväčšie ropné spoločnosti Ruska a ich desiatky dcérskych firiem. Podľa jeho slov ide o reakciu na neochotu Vladimira Putina ukončiť vojnu, ktorú označil za „nezmyselnú“.

„Financujú vojnu Kremľa“

Rezort financií vo svojom vyhlásení uviedol, že nové opatrenia sa dotýkajú Rosnefti, Lukoilu a 34 ich dcérskych spoločností. Cieľom je podľa Bessenta prerušiť finančné toky, z ktorých Kremeľ financuje pokračovanie vojnových operácií.

„Vzhľadom na to, že prezident Putin odmieta zastaviť túto zbytočnú vojnu, reagujeme sankciami na dva piliere ruského ropného sektora,“ zdôraznil.

Bessent zároveň vyzval spojencov, aby sa k sankciám pridali: „Spojené štáty sú pripravené urobiť ďalšie kroky, ak to bude potrebné, aby sme podporili úsilie prezidenta Trumpa o ukončenie ďalšej vojny. Povzbudzujeme našich partnerov, aby sa k nám pridali a rešpektovali tieto opatrenia.“

Trump: Verím, že sankcie nebudú dlhé

K rozhodnutiu sa počas stretnutia s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttom vyjadril aj prezident Donald Trump. Opatrenia označil za „mimoriadne rozsiahle“, no zároveň vyjadril nádej, že nebudú potrebné dlhodobo.

„Ide o veľké sankcie, namierené proti dvom významným ruským ropným spoločnostiam. Dúfame však, že nebudú trvať dlho – že vojna sa skončí,“ povedal Trump.

Prezident zároveň prezradil, že India údajne prisľúbila ukončiť väčšinu dovozu ruskej ropy do konca tohto roka – hoci indická vláda zatiaľ informáciu oficiálne nepotvrdila.

Prvé sankcie Trumpovej druhej éry

Nové reštrikcie sú prvými sankciami proti ruským subjektom, ktoré zaviedla Trumpova administratíva po jeho návrate do Bieleho domu. Predchádzajúci americký prezident Joe Biden tesne pred odchodom z úradu uvalil sankcie na spoločnosť Gazprom-Neft a viaceré tankery z tzv. „tieňovej flotily“.

Terajšie opatrenia sú zamerané priamo na najväčšieho hráča – Rosnefť – no netýkajú sa tankových flotíl. Sankcie obmedzujú prístup ruských koncernov k americkým technológiám a zároveň varujú všetky firmy, ktoré s nimi spolupracujú, že im hrozia sekundárne postihy.

