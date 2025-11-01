Juhokórejský prezident žiada od Číny pomoc: Má ísť o obnovenie dialógu s KĽDR

SOUL - Juhokórejský prezident I Če-mjong pri sobotňajšom stretnutí požiadal čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga, aby mu pomohol obnoviť dialóg so Severnou Kóreou (KĽDR). Informovala o tom agentúra AFP.
I Če-mjong hostil Si Ťin-pchinga po summite Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v juhokórejskom Kjongdžu. Zo strany súčasného čínskeho prezidenta išlo o jeho prvú návštevu v Južnej Kórei po 11 rokoch. Si pred summitom poznamenal, že Peking prikladá veľký význam vzťahom so Soulom a považuje ho za nerozlučného partnera v oblasti spolupráce. Na schôdzke s juhokórejským náprotivkom potom vyjadril ochotu túto kooperáciu rozšíriť a spoločne riešiť výzvy.
Potreba stability v regióne
„Dúfam, že Južná Kórea a Čína posilnia strategickú komunikáciu... a budú spolupracovať na obnovení dialógu so Severnou Kóreou,“ povedal I Če-mjong. Zdôraznil potrebu stability v regióne a poukázal na „nedávne stretnutia na vysokej úrovni“ medzi Čínou a KĽDR, čím podľa agentúr narážal na nedávnu účasť severokórejského vodcu Kim Čong-una na vojenskej prehliadke v Pekingu.
Aj tieto kontakty „pomáhajú vytvárať podmienky pre obnovenie vzťahov s Pchjongjangom“, vyhlásil I Če-mjong, ktorý krátko po nástupe do funkcie v júni prisľúbil, že nadviaže kontakt so Severnou Kóreou a bude s ňou viesť dialóg bez predbežných podmienok. V rámci svojej politiky juhokórejský prezident napríklad zakázal aktivistom posielať cez hranicu letáky a tiež nariadil zrušiť propagandistické vysielanie. Predstavitelia KĽDR však návrhy na zmierenie odmietli a dali najavo, že o dialóg s Južnou Kóreou nemajú záujem.
I Če-mjong podľa agentúry Reuters vyzýva k postupnému prístupu k jadrovému odzbrojeniu KĽDR, počnúc angažovanosťou a zmrazením ďalšieho vývoja jadrových zbraní. Pchjongjang, vojenský a ekonomický spojenec Pekingu, však tento program denuklearizácie odmieta ako „nesplniteľný sen“.