Európska únia schvaľuje obranný plán: Nové iniciatívy proti dronom, vzdušný štít a posilnenie východného krídla

BRUSEL - Lídri členských krajín Európskej únie vo štvrtok na summite v Bruseli podporili plán obrannej pripravenosti do roku 2030, ktorý predstavila Európska komisia (EK) pred týždňom. Informuje o tom osobitný spravodajca.
Plán má za cieľ posilniť schopnosť Únie reagovať na možné vojenské hrozby a počíta s odstránením kľúčových nedostatkov v obranných schopnostiach jednotlivých členských krajín. Štáty v prijatých záveroch potvrdili svoj záväzok konať rýchlo a koordinovane s cieľom posilniť strategickú autonómiu dvadsaťsedmičky. „Ruská vojnová agresia proti Ukrajine a jej dôsledky pre európsku a globálnu bezpečnosť v meniacom sa prostredí predstavujú pre EÚ existenciálnu výzvu,“ píše sa v prijatom dokumente.
Európska rada vyzýva členské štáty, aby s podporou Európskej obrannej agentúry (EDA) a na základe koherentného celkového prístupu vychádzajúceho zo strategického kompasu začali pracovať na všetkých prioritných oblastiach schopností identifikovaných na úrovni EÚ. Európa by podľa nej mala vyvinúť celé spektrum moderných spôsobilostí v plnom súlade s NATO.
Štyri nové iniciatívy
Komisia v rámci predstaveného plánu prišla so štyrmi novými iniciatívami - Eastern Flank Watch (Východná hliadka), European Drone Defence Initiative (Európska iniciatíva na obranu proti dronom), European Air Shield (Európsky vzdušný štít) a European Defence Space Shield (Európsky vesmírny obranný štít). Lídri sa v prijatých záveroch zhodli, že by mali spoločne pokročiť v konkrétnych projektoch, ktoré by mali byť spustené v prvej polovici roka 2026.
Lídri členských krajín tiež odsúdili narušenie vzdušného priestoru viacerých členských štátov a zdôraznili, že je dôležité zabezpečiť obranu všetkých pozemných, vzdušných a námorných hraníc EÚ. „Okamžité hrozby na východnom krídle EÚ a poskytovanie konkrétnej podpory členským štátom je potrebné riešiť ako prioritné otázky,“ uviedli. Vyzdvihli však, že vzhľadom na hrozby na zvyšných hraniciach Únie je potrebné brániť aj tie.
Boj proti dronom a protivzdušná obrana
Poukázali najmä na potrebu zvýšenia potenciálu v oblasti boja proti dronom a protivzdušnej obrany koordinovaným spôsobom, a to najmä prostredníctvom plného využitia nástrojov SAFE a EDIP a iných relevantných existujúcich finančných nástrojov. Krajiny tiež v prijatých záveroch zdôraznili význam úzkej spolupráce s Ukrajinou a jej integrácie do európskeho obranného priemyslu. Lídri okrem toho podporili navrhované monitorovanie progresu prostredníctvom každoročnej správy o obrannej pripravenosti, ktorá by mala sledovať plnenie cieľov v jednotlivých oblastiach.
Členské štáty v Európskej rade tiež vyzvali Komisiu a vysokú predstaviteľku, aby predložili ďalšie návrhy na posilnenie vojenskej mobility v celej Únii. Pripomenuli aj význam spolupráce s podobne zmýšľajúcimi partnermi. „Európska rada pripomína, že silnejšia a schopnejšia EÚ v oblasti bezpečnosti a obrany bude pozitívne prispievať k globálnej a transatlantickej bezpečnosti a bude dopĺňať NATO, ktoré pre štáty, ktoré sú jeho členmi, naďalej predstavuje základ ich kolektívnej obrany,“ dodali lídri.