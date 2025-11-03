EÚ zvažuje ústupok v klimatickom cieli: Zníženie emisií o 90 percent do roku 2040 môže byť prehodnotené

BRUSEL - Členské štáty Európskej únie zvažujú schválenie doložky, ktorou by sa klimatický cieľ v oblasti zníženia emisií skleníkových o 90 percent do roku 2040 mohol v budúcnosti zmierniť, ak sa ukáže, že lesy nedokážu absorbovať dostatok emisií CO2, informuje o tom agentúra Reuters.
Členské štáty EÚ sa pokúsia schváliť nový klimatický cieľ do roku 2040 počas zasadnutia ministrov životného prostredia 4. novembra. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová tak bude môcť prísť s konkrétnym návrhom na konferenciu OSN o zmene klímy (COP30), ktorá by sa mala začať 6. novembra aj za účasti ďalších svetových lídrov, uvádza agentúra Reuters. Keďže niektoré krajiny majú obavy z nákladov pre domáci priemysel, ktorý už teraz zápasí s problémami, EÚ zvažuje rôzne možnosti z hľadiska flexibility a zmiernenia klimatického cieľa.
Najnovší kompromisný návrh členských štátov, do ktorého mala agentúra Reuters možnosť nahliadnuť v nedeľu, obsahuje novú doložku, podľa ktorej v prípade výpadkov pri absorpcii CO2 v rámci pôdohospodárstva môže EÚ navrhnúť „úpravu priebežného cieľa na rok 2040 v súlade s prípadnými výpadkami a v rámci príslušných limitov“. Brusel by zároveň mohol navrhnúť dodatočné opatrenia v oblasti podpory lesníctva v záujme dosiahnutia klimatického cieľa, uvádza sa v dokumente.
Francúzsko navrhuje „záchrannú brzdu“
Súčasný návrh Európskej komisie požaduje znížiť do roku 2040 emisie skleníkových plynov oproti úrovni v roku 1990 o 90 percent. Francúzsko však minulý týždeň navrhlo zavedenie tzv. „záchrannej brzdy“ v tomto pláne, teda zmiernenie spomínaného klimatického cieľa o tri percentá - a to ak by sa nedosahovali potrebné výsledky v rámci lesníctva a iného využívania pôdy, pripomína agentúra Reuters. Množstvo CO2 absorbovaného lesmi a inými rastlinami v Európe totiž kleslo za posledné desaťročie takmer o tretinu, a to najmä v dôsledku lesných požiarov a neudržateľného hospodárenia s lesmi.
V predchádzajúcich návrhoch sa ako ďalšia možnosť zmiernenia cieľa na rok 2040 zvažovali jeho dvojročné revízie. Ministri však budú musieť v utorok ešte vyriešiť niektoré kľúčové otázky, napríklad do akej miery si štáty budú môcť pri dosiahnutí zníženia emisií skleníkových plynov o 90 percent pomôcť nákupom emisných kvót v zahraničí. Na schválenie cieľa je pritom potrebný súhlas najmenej 15 z 27 členských štátov EÚ. „Vzhľadom na skutočnosť, že konferencia COP30 sa má čoskoro začať, je čas dohodnúť sa na cieli do roku 2040,“ povedal hovorca Dánska ako krajiny, ktorá dokument navrhla a v súčasnosti vedie rotujúce predsedníctvo EÚ. Doplnil, že súčasné okolnosti dávajú vyhliadky na dosiahnutie dohody.