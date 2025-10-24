Andreja (†31) uštipla mucha: O pár týždňov zomrel

CRAMLINGTON - Z bežného uštipnutia muchou sa stala smrteľná tragédia. Len 31-ročný farmár Andrew Kane z Northumberlandu zomrel po tom, čo sa mu po zdanlivo nevinnom poranení na ruke rozvinula sepsa – život ohrozujúca infekcia, ktorá sa rozšírila do celého tela.
Od uštipnutia, ktoré vyzeralo neškodne, až ku kolapsu
Andrew, otec sedemročnej dcérky Skylar, pracoval na farme so svojou sestrou, keď si všimol červený fliačik na lakti po uštipnutí muchou. Nebol znepokojený, no jeho mama Rachel ho presvedčila, aby išiel k lekárovi. V nemocnici mu predpísali antibiotiká a zdalo sa, že zranenie sa zlepšuje. „Vyzeralo to, že sa to hojí, ale rana sa nikdy úplne neuzatvorila,“ spomína Rachel.
O dva týždne neskôr však počas večera s kamarátmi Andrew náhle skolaboval. Bol prevezený do nemocnice Northumbria Emergency Care Hospital, kde lekári zistili, že sa u neho vyvinula sepsa – vážna reakcia organizmu na infekciu, ktorá môže rýchlo viesť k zlyhaniu orgánov.
Mladý muž strávil päť týždňov v nemocnici, časť z toho v umelom spánku. Bol prevezený na špecializované oddelenie Freeman Hospital v Newcastli, kde lekári dúfali v zlepšenie. „Už sa prebúdzal, zdalo sa, že sa to obracia k lepšiemu. Ale potom sa infekcia vrátila s obrovskou silou. Začala sa šíriť veľmi rýchlo a jeho orgány prestali fungovať,“ opisuje zlomená matka. Andrew zomrel 18. septembra, pričom pri ňom až do konca stála jeho mama.
Nikdy by som neverila, že sa toto môže stať, hovorí Rachel
Rachel hovorí, že jej syn bol silný, zdravý muž, ktorý miloval prácu na farme. „Bol veľký, silný chlapec. Nikdy by som si nepomyslela, že niečo takéto sa môže stať len kvôli uštipnutiu muchou. Je to desivé,“ povedala pre ChronicleLive.Dodala, že aj v nemocnici, keď už bol vážne chorý, myslel na druhých – pýtal ju, aby kúpil darčeky pre sestričky, ktoré sa o neho starali.
Rachel a Andrew boli výnimočne blízki. „Boli sme ako najlepší priatelia. Chodili sme spolu von aj na dovolenky. Mnohí si mysleli, že som jeho partnerka, nie mama,“ spomína matka Andrewa.
Okrem mamy po ňom zostala aj dcéra Skylar, sestry Antoinette a Ellesse a synovec Hunter. Andrew bude pochovaný vo štvrtok v rodnom Morpeth. „Stále tomu nemôžem uveriť. Cítim sa úplne stratená. Bola som pri ňom až do konca – a aj keby som vedela, že ho zachrániť nedokážem, neurobila by som nič inak,“ hovorí užialená Rachel.