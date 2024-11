Tínedžera uštipol jedovatý had! Dva dni sa mu snažili v nemocnici pomôcť: Svoj boj však prehral

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

CANBERRA - V austrálskom meste Gladstone v štáte Queensland zomrel po uštipnutí hadom 16-ročný hoch. Chlapca pred rodinným domom uštipol do nohy druhý najjedovatejší had na svete - pakobra východná. Bez toho, aby si kusnutie všimol, po niekoľkých minútach mladík skolaboval a po prevoze do nemocnice zomrel, informovala agentúra DPA.