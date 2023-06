Nečakaná smrť turistu v známom talianskom letovisku: Uštipol ho jedovatý pavúk! Zomrel v hotelovej izbe

SABAUDIA - Talianske úrady ohlásili smrť gréckeho turistu (58) na následky anafylaktického šoku. Muža uhryzol pavúk pravdepodobne na farme, kde trávil čas so svojimi kolegami. Po uštipnutí sa sťažoval na svrbenie a nevoľnosť, no po príchode na hotelovú izbu mu už lekári nedokázali pomôcť.

58-ročný grécky obchodník trávil čas so svojimi kolegami na pracovnej ceste na farme neďaleko hotela. Keď ho uštipol pavúk, myslel si, že nejde o nič vážne, no postupom času sa začal sťažovať na svrbenie a akútnu nevoľnosť. Po príchode do hotela sa mu zdravotný stav náhle zhoršil a privolaná záchranná služba mu už nedokázala pomôcť.

Talianske úrady potvrdili, že muž zomrel v noci z pondelka na utorok na nezistené príčiny, pravdepodobne v súvislosti s anafylaktickým šokom spôsobeným uhryznutím pavúka, ako informovalo dnešné vydanie talianskeho denníka Messaggero. Incident sa stal v obľúbenej turistickej destinácii v talianskom meste Sabaudia, v provincii Latina, Lazio, v strednom Taliansku. Slovenské národné toxikologické centrum pred pavúkom z druhu Loxosceles rufescens informuje ako o pavúkovi rozšírenom najmä v teplejších oblastiach celého sveta.

Majú prevažne hnedú farbu, preto sú známe aj pod názvom – brown recluse spider. "Uhryznutie americkými a africkými pavúkmi tohto rodu spôsobuje vznik závažnej lokálnej nekrózy spojenej s devastáciou mäkkých tkanív. Rana po uhryznutí nebolí, až po 12 – 24 hodinách nastupuje typická lokálna reakcia, ktorú sprevádza intenzívna bolesť a začervenanie kože v mieste uhryznutia. Neskôr sa objavujú pľuzgieriky, ktoré sa môžu zmeniť na vredy a vzniká nekróza. Vo výnimočných prípadoch môžu nekrotické ložiská dosiahnuť 10 – 25 cm. Rany sa zle hoja, vznikajú hlboké jazvy. Medzi prejavy systémovej toxicity patria zvýšená teplota, vracanie, kŕče, závažné poruchy krvnej zrážanlivosti, anémia spôsobená rozpadom červených krviniek, akútne zlyhanie obličiek," informuje Národné toxikologické centrum na svojej webovej stránke. Aj keď úmrtia po pohryznutí týmto druhom pavúka sú zriedkavé, v ojedinelých prípadoch je možná sekundárna infekcia alebo zlyhanie obličiek.