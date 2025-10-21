Muža strašne bolelo brucho: Budete v šoku z toho, čo mu tam lekári našli! FOTO po operácii

JAIPUR - Indickí lekári neverili vlastným očiam, keď im 34-ročný pacient prišiel s bolesťami brucha – a snímky ukázali, že v jeho tele sa nachádzajú náramkové hodinky, matice aj skrutky. Muža museli tri hodiny operovať.
Nezvyčajný prípad z nemocnice v Jaipure
Podľa portálu Need To Know priviezli 34-ročného muža do nemocnice Sawai Mansingh Hospital v indickom meste Jaipur 9. októbra po tom, ako niekoľko dní trpel silnými bolesťami brucha a nedokázal jesť ani piť. Rodina sa obávala vážnej poruchy trávenia – no skutočná príčina šokovala aj skúsených chirurgov.
Röntgen ukázal hodinky v pažeráku
Lekári najskôr urobili röntgen a CT vyšetrenie, ktoré odhalilo, že v pažeráku pacienta uviazli náramkové hodinky, zatiaľ čo v čreve sa nachádzali kovové fragmenty, matice a skrutky. „Niečo také sme ešte nevideli,“ uviedol jeden z členov operačného tímu pre Need To Know.
Pokus o endoskopiu zlyhal, nasledovala trojhodinová operácia
Tím lekárov sa spočiatku pokúsil cudzie predmety odstrániť endoskopicky, no pre ich množstvo a ostré hrany museli pristúpiť k otvorenej operácii. Zákrok trval viac než tri hodiny.
Predmety – vrátane hodiniek – chirurgovia vybrali cez malý rez v brušnej dutine. Na záberoch z operačnej sály je vidieť, ako lekári postupne vyťahujú lesklé kovové kúsky pokryté žalúdočným obsahom.
Pacient prežil a zotavuje sa
Po operácii bol muž prevezený na jednotku intenzívnej starostlivosti. Podľa miestnych lekárov je už v stabilizovanom stave a zotavuje sa bez komplikácií.
Zatiaľ nie je známe, prečo kovové predmety prehltol. Podobné prípady bývajú podľa odborníkov spojené s psychickými poruchami alebo nutkavým správaním.
Lekári: nezvyčajný, ale nie ojedinelý fenomén
Hoci tento prípad vzbudil pozornosť pre bizarne zloženie predmetov, indickí lekári pripomínajú, že ročne ošetria desiatky pacientov, ktorí prehltnú kovy, kamene či plastové časti. „Našťastie, včasná operácia mu zachránila život,“ uzavrel jeden z chirurgov.