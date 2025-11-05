Obrovská rodinná tragédia: Zomrel 7-ročný chlapček! Zadusil sa želé cukríkmi, TOTO sa mu stalo osudným

VARŠAVA - Vo varšavskej štvrti Ursus zomrel sedemročný chlapec, ktorý sa v noci zadusil želé cukríkmi. Rodičia ho ráno našli v bezvedomí, záchranári bojovali o jeho život viac než hodinu, no márne. Polícia prípad vyšetruje ako tragickú nehodu.
Smútok a šok zasiahli obytný dom vo varšavskom Ursuse. Sedemročné dieťa tam v noci z nedele na pondelok prišlo o život po tom, čo sa zadusilo želé cukríkmi. Podľa informácií, ktoré priniesol poľský portál Polsat News, chlapec zrejme uprostred noci vstal, vzal si sladkosti a následne zaspal s nimi v ústach.
„Všetko nasvedčuje tomu, že chlapec vstal v noci a vložil si do úst želé cukríky. Potom zaspal. Došlo k upchatiu dýchacích ciest,“ priblížil pre Polsat News Piotr Owczarski z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego „Meditrans“ vo Varšave.
Rodičia ho ráno našli nehybného. Okamžite privolali pomoc, no napriek hodinovej resuscitácii sa záchranárom nepodarilo obnoviť životné funkcie dieťaťa.
Vyšetrovanie prebieha, cudzie zavinenie sa nepredpokladá
Na miesto tragédie prišli aj policajné hliadky. Hlásenie bolo prijaté okolo 8:15 na ulici Chełmońskiego. Podľa hovorkyne Małgorzaty Gębczyńskej polícia pracovala pod dohľadom prokurátora. „Zo začiatku vykonávali úkony pod dohľadom prokurátora. Zo zistení vyplýva, že nešlo o cudzie zavinenie, ale o nešťastnú udalosť,“ uviedla pre Polsat News.
Záchranár Owczarski potvrdil, že došlo k náhlemu zlyhaniu obehu. „Zasahoval tím záchrannej služby. Záchranári bojovali o život chlapca viac než hodinu. Žiaľ, nepodarilo sa ho zachrániť,“ doplnil.
Polícia informovala, že chlapec bol v čase incidentu doma pod dohľadom jedného z rodičov. Miesto zostalo zabezpečené pre účely vyšetrovania.
Smutné varovanie pre rodičov
Hoci ide o tragickú náhodu, prípad otvára bolestivú otázku bezpečnosti detí pri konzumácii sladkostí a drobných potravín, ktoré môžu ľahko zablokovať dýchacie cesty – najmä počas spánku alebo nepozorovaného jedenia.