Margarita Simonjanová v relácii Vladimira Solovjova (Zdroj: YouTube/screenshot)

„Musíme ich donútiť, aby sa nás báli“

Šéfka štátnej televízie Russia Today v nedeľnej relácii Solovjova rozoberala možné scenáre ďalšieho vývoja vo vojne a vo vzťahoch so Západom. „Budeme musieť dať ultimátum, aby pocítili bezprostredné ohrozenie. Aby si mysleli, že ich chceme dobyť,“ vyhlásila. Podľa nej je to jeden z pravdepodobných scenárov.

Západní lídri podľa nej Rusku neveria, ale „snažia sa presvedčiť aspoň časť svojich obyvateľov, že hrozba je reálna“.

Ako príklad uviedla Rakúsko a jeho možný posun od neutrality k vstupu do NATO. Odvolávala sa pritom na rozhovor rakúskej ministerky zahraničia Beaty Meinl-Reisingerovej pre Die Welt, v ktorom pripustila debatu o členstve v aliancii — hoci zároveň uznala, že podpora pre takýto krok v Rakúsku zatiaľ neexistuje.

Ukrajinskí hackeri ako hrozba pre ruské letiská?

Simonjanová sa následne rozhorčila nad kybernetickými útokmi, ktoré narušili prevádzku ruských letísk uprostred dovolenkovej sezóny. Obvinila ukrajinských hackerov z pokusu o destabilizáciu krajiny: „Je to taktika. Cieľom je rozkolísať neutrálnych ľudí, ktorí radšej myslia na dovolenku než na budúcnosť vlastnej krajiny.“

Podľa nej ide o pokus „prinútiť nás, aby sme sami seba porazili“, ako sa to Rusku podľa jej slov stalo už dvakrát počas 20. storočia.

Paříž ako Vladimir na Seine?

V ďalšej časti relácie sa Simonjanová ponorila do fantazmagórie o dobytí francúzskeho hlavného mesta. „Paríž už dávno mal byť Alexandrom nad Seinou. A ak to pôjde takto ďalej, stane sa z neho Vladimir nad Seinou. Viete si predstaviť, aké krásne by to bolo?“ povedala s nadšením.

Moderátor Vladimir Solovjov jej pritakal: „Nie Vladimir nad Seinou, ale Vladimir Vladimirovič.“

Server dialog.ua, ktorý na tento výrok upozornil, pripomína, že Simonjanová hovorí o tom, ako Západ ohrozuje Rusko, zatiaľ čo sú to práve moskovskí propagandisti, ktorí opakovane hovoria o bombardovaní západných miest či o použití jadrových zbraní.

Solovjov opäť straší jadrom

Len pred niekoľkými dňami Solovjov navrhol, aby Rusko vykonalo jadrový test vo Ľvove. Malo by sa to podľa neho stať v čase, keď vietor fúka smerom na Poľsko, aby radioaktívny spád zasiahol územie NATO. „Vypočítame, kedy a kam bude fúkať vietor, aby šiel smerom na Poľsko,“ povedal bez zaváhania.

Rodiny elít žijú na Západe. Ale hrozby pokračujú

Hoci ruská štátna propaganda často vyhráža Západu „zničením“, iróniou zostáva, že mnohé deti a partneri ruských elít žijú práve v západných krajinách, kde študujú alebo podnikajú.

Relácie ako tá Solovjovova patria medzi najvýraznejšie hlasné trúby Kremľa. Napriek svojej absurdnosti sú pozorne sledované aj na Západe — ako cenný pohľad do naratívov, ktoré Kremeľ servíruje vlastným občanom.