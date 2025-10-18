MIMORIADNY ONLINE Trump Zelenského požiadavku ODMIETOL: Je čas zastaviť zabíjanie a uzavrieť dohodu, uviedol

WASHINGTON — Za „veľmi zaujímavé a srdečné“ označil americký prezident Donald Trump svoje piatkové stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Informovala o tom televízia Sky News. Situáciu sledujeme ONLINE.
08:30 Prezident USA Donald Trump počas piatkového stretnutia s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským povedal, že zatiaľ nemá v úmysle poskytnúť Ukrajine rakety s dlhým doletom Tomahawk, keďže uprednostňuje diplomaciu. Vyplýva to zo správy portálu Axios odvolávajúceho sa na dva nemenované zdroje oboznámené s obsahom stretnutia oboch prezidentov.
Portál Axios konštatuje, že Zelenskyj dúfal, že z Washingtonu odíde s prísľubom nových zbraní pre Ukrajinu, no ukázalo sa, že Trump bol deň po dlhom telefonickom rozhovore s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v úplne inom rozpoložení. Podľa zdrojov z Axiosu Trump jasne povedal, že jeho prioritou je teraz diplomacia a verí, že poskytnutie rakiet Tomahawk Kyjevu by ju mohlo podkopať. Jeden zo zdrojov uviedol, že stretnutie prezidentov „nebolo jednoduché“, iný ho dokonca označil za „zlé“. „Nikto nekričal, ale Trump bol tvrdý,“ povedal jeden zdroj. V niektorých momentoch bolo rokovanie „trochu emotívne“, dodal.
06:15 Ukrajinské drony údajne zasiahli elektrickú rozvodňu v ruskej Uljanovskej oblasti. Elektrická rozvodňa v ruskej Uljanovskej oblasti horí po údajnom útoku ukrajinského dronu, informovali správy prostredníctvom siete Telegram.
06:14 Vyslanec ruského prezidenta pre investičnú spoluprácu a riaditeľ Ruského fondu priamych investícií (RDIF) Kirill Dmitrijev navrhol vybudovať pod Beringovým prielivom medzi Čukotkou a Aljaškou železničný tunel „Putin - Trump“, ktorý prepojí obe krajiny a otvorí dvere spoločnému prieskumu prírodných zdrojov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však nie je touto myšlienkou nadšený, informujú správy agentúr Reuters a DPA.
06:12 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hovoril so svojím americkými náprotivkom Donaldom Trumpom aj o dodaní rakiet dlhého doletu, dohodli sa však, že o tom zatiaľ nebudú verejne hovoriť. Zelenskyj to povedal na improvizovanej tlačovej konferencii po skončení ich stretnutia v Bielom dome, informuje agentúra Reuters.
06:10 „Stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským bolo veľmi zaujímavé a srdečné, no povedal som mu, ako som to dôrazne odporučil aj (ruskému) prezidentovi Putinovi, že je čas zastaviť zabíjanie a uzavrieť DOHODU! Už bolo preliatej dosť krvi,“ napísal Trump. Ukrajinu a Rusko vyzval, aby sa zastavili „tam, kde sú“.
Trump vyzval na ukončenie vojny na Ukrajine
„Nech sa obaja vyhlásia za víťazov, nech rozhodnú dejiny! Dosť bolo streľby, dosť bolo zabíjania, dosť bolo obrovského a neudržateľného míňania peňazí. Toto je vojna, ktorá by sa nikdy nezačala, keby som bol prezidentom. Tisíce ľudí sú každý týždeň zabité – STAČILO, CHOĎTE V POKOJI DOMOV K SVOJIM RODINÁM!“ uzatvoril šéf Bieleho domu.
Zelenskyj krátko predtým na improvizovanej tlačovej konferencii súhlasil s tým, že obe strany sa musia zastaviť, to je však otázka pre Putina, „pretože my sme vojnu nezačali“. S Trumpom rokoval aj o dodaní rakiet dlhého doletu, dohodli sa však, že o tom zatiaľ nebudú verejne hovoriť, keďže Spojené štáty nechcú eskaláciu konfliktu s Ruskom. O raketách Tomahawk sa bude podľa neho ďalej rokovať, ohľadom ich dodávky je „realistický“. Stretnutie s Trumpom označil Zelenskyj za „produktívne“.