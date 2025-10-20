Nemecký kancelár Merz vylúčil spoluprácu s krajne pravicovou AfD v nadchádzajúcich krajinských voľbách

BERLÍN - Nemecký kancelár Friedrich Merz sa v pondelok zaviazal, že v piatich krajinských voľbách počas budúceho roka nebude spolupracovať s krajne pravicovou stranou Alternatíva pre Nemecko (AfD). Informuje o tom správa agentúry AFP.
Merz vyhlásil, že AfD bude „hlavným protivníkom“ jeho konzervatívnej aliancie CDU/CSU v krajinských voľbách v Sasku-Anhaltsku, Meklenbursku-Predpomoransku, Bádensku-Württembersku, Porýní-Falcku a Berlíne v roku 2026. „Teraz budeme tiež veľmi jasne a jednoznačne hovoriť o tom, kde AfD stojí z hľadiska obsahu, a veľmi jasne a výslovne sa od nej dištancujeme,“ povedal po straníckej konferencii v Berlíne.
AfD rastie podpora v prieskumoch verejnej mienky po parlamentných voľbách vo februári, v ktorých dosiahla rekordných 20,8 percenta. Podľa niektorých prieskumov je dnes najsilnejšou stranou, konštatuje DPA. Podľa prieskumu pre nedeľné vydanie denníka Bild má na celoštátnej úrovni podporu 27 percent, Merzova CDU/CSU 25 percent.
Merz odmieta spoluprácu CDU s AfD
V bývalých východonemeckých spolkových krajinách Sasko-Anhaltsko a Meklenbursko-Predpomoransko by podľa prieskumov mohla AfD zvíťaziť s jasným náskokom. To viedlo niektorých regionálnych predstaviteľov CDU k myšlienke, aby strana upustila od svojho odporu voči spolupráci s krajnou pravicou. Merz však naďalej trvá na odmietnutí spolupráce s AfD. Niektoré regionálne pobočky tejto strany nemecké spravodajské služby označili za pravicovo extrémistické.
„Táto strana deklarovala svoj zámer zničiť CDU. Chce inú krajinu,“ povedal Merz. „Nie sú to len detaily, ktoré nás oddeľujú. Od AfD nás oddeľujú zásadné otázky a zásadné politické presvedčenia,“ zdôraznil. „Ruka, ktorú AfD opakovane podáva, je v skutočnosti rukou, ktorá nás chce zničiť“, pripomenul Merz v súvislosti s ponukami spolupráce zo strany AfD. AfD v minulom roku ako prvá krajne pravicová strana vyhrala regionálne voľby v Nemecku po druhej svetovej vojne - vo východonemeckom Durínsku.