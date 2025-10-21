Krik a vulgarizmy: Unikli detaily schôdzky Trumpa so Zelenským! Napätie a drsná hádka

WASHINGTON - Stretnutie prezidenta USA Donalda Trumpa s ukrajinským lídrom Volodymyrom Zelenským sa zmenilo na ostrý konflikt. Podľa zdrojov z Bieleho domu sa rokovanie premenilo na hádku plnú kriku a urážok, keď Trump naliehal, aby Kyjev prijal podmienky Kremľa.
Napätie vo Washingtone: rokovanie, ktoré sa zmenilo na hádku
Piatkový míting v Bielom dome, ktorý mal byť podľa oficiálnych vyjadrení „konštruktívnym dialógom o mierovom riešení“, sa skončil dramaticky. Podľa Financial Times sa stretnutie medzi Donaldom Trumpom a Volodymyrom Zelenským niekoľkokrát zvrhlo na otvorenú hádku, počas ktorej americký prezident „neustále nadával“ a odmietol sa zaoberať mapami frontovej línie, ktoré mu ukrajinská delegácia priniesla.
Jeden zo zdrojov opísal atmosféru ako „takmer identickú s februárovým stretnutím“, ktoré sa skončilo vyvedením Zelenského z Oválnej pracovne. „Bolo to opäť plné kriku, obvinení a vulgárnych poznámok,“ uviedol zdroj oboznámený s rokovaním.
Trump tlačil na Kyjev: „Prijmite Putinove podmienky“
Podľa viacerých účastníkov Trump opakovane naliehal, aby Ukrajina pristúpila na návrh ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý požaduje odovzdanie celej Donbaskej oblasti výmenou za čiastočné stiahnutie ruských jednotiek z Chersonskej a Záporožskej oblasti.
„Ak s nimi nesúhlasíte, Putin Ukrajinu zničí,“ citoval Financial Times jedného z poradcov prítomných na schôdzke.
Trump mal podľa Politico zdôrazniť, že mu nejde o celý Donbas, ale len o územia, ktoré sú už pod ruskou kontrolou. „Zoberte to, ako je to teraz rozdelené. Front určila vojna,“ mal povedať.
„Špeciálna operácia, nie vojna,“ zopakoval Trump
Niekoľkí európski diplomati, ktorí boli rokovaniu prítomní, pre médiá potvrdili, že Trump počas diskusie opakoval argumenty známe z ruských vyhlásení. Tvrdil, že na Ukrajine prebieha „špeciálna operácia, nie vojna“, a poznamenal, že „má máp po krk“.
Ešte pred niekoľkými mesiacmi pritom prezident USA verejne tvrdil, že ruská ekonomika sa rúti ku kolapsu. Teraz však počas stretnutia vyhlásil, že „sa jej darí výborne“.
Zelenskyj žiadal zbrane, Trump odmietol
Zelenskyj sa počas rozhovorov pokúsil získať súhlas Spojených štátov na dodávku striel s plochou dráhou letu Tomahawk, ktoré by umožnili zasiahnuť ciele hlboko v Rusku – vrátane Moskvy. Trump to však odmietol so slovami, že „Spojené štáty ich potrebujú pre seba“.
Podľa portálu Axios prezident USA ukrajinskému lídrovi oznámil, že Tomahawky Kyjevu neposkytne „aspoň zatiaľ“. Moskva už skôr varovala, že ich nasadenie na Ukrajine by považovala za eskaláciu konfliktu zo strany Washingtonu.
Reakcia Kyjeva: roztrpčenie a sklamanie
Ukrajinská delegácia podľa zdrojov z EÚ odchádzala z Bieleho domu „rozčarovaná a znepokojená“. Jeden z európskych účastníkov schôdzky označil rokovanie za jasný signál, že Trump je „pripravený akceptovať Putinove maximálne požiadavky“.
Predseda zahraničného výboru ukrajinského parlamentu Oleksandr Merežko pre Financial Times uviedol: „Dať Rusku Donbas bez boja je pre ukrajinskú spoločnosť neprijateľné – a Putin to veľmi dobre vie. Tieto návrhy používa na to, aby Ukrajinu rozložil zvnútra.“
Trump: „Putin si niečo vezme“
V rozhovore pre Fox News po ukončení rokovaní Trump vyhlásil, že „dokáže vojnu ukončiť“, hoci „Putin si niečo vezme“. Podľa jeho slov „je dôležité, aby sa boje zastavili pozdĺž frontovej línie“ – čo by v praxi znamenalo uznanie súčasného stavu okupácie asi pätiny ukrajinského územia.
Kontext: Putinove ciele sa nemenia
Rusko spustilo plnohodnotnú inváziu 24. februára 2022, keď Vladimir Putin oznámil, že cieľom je „demilitarizácia a denacifikácia“ Ukrajiny. Tento druhý pojem je podľa analytikov v praxi požiadavkou na zmenu režimu.
Ruská štátna agentúra RIA Novosti už v roku 2022 otvorene napísala, že „denacifikácia znamená aj deukrajinizáciu“ – teda likvidáciu samotnej ukrajinskej identity.
Napätie trvá, riešenie v nedohľadne
Kým Ukrajina a väčšina európskych krajín požadujú stiahnutie ruských vojsk, Moskva trvá na tom, že pred uzavretím mieru musia byť „odstránené základné príčiny“ vojny – napríklad ambícia Kyjeva vstúpiť do NATO.
Zelenskyj po návrate do Kyjeva zdôraznil, že Ukrajina neprijme dohodu, ktorá by legitimizovala okupáciu jej územia. „Hranice našej krajiny neurčuje Putin ani Trump. Určili ich naši vojaci,“ vyhlásil v reakcii na rozhovory.