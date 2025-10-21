Sú tu dôkazy o snahe prekaziť stretnutie Trumpa a Putina v Budapešti, uviedol premiér Fico

BRATISLAVA - Existujú dôkazy o snahe prekaziť stretnutie ruského prezidenta Vladimira Putina a americkej hlavy štátu Donalda Trumpa v Budapešti. Myslí si to predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD), podľa ktorého je to smutný pohľad.Informovali z tlačového a informačného odboru Úradu vlády SR.
„Minister zahraničných vecí členskej krajiny Európskej únie hovorí, že počas preletu cez túto krajinu by mohol byť ruský prezident V. Putin zadržaný, z mediálneho prostredia Európskej komisie prichádzajú upozornenia Maďarsku, že by malo realizovať medzinárodný zatykač. Vždy som tvrdil, že EÚ sa zmenila na vojnový kabinet, že podstatná časť členských štátov EÚ podporuje vojnu na Ukrajine v naivnej domnienke, že takto sa dá oslabiť až poraziť Rusko,“ tvrdí Fico.
Je podľa neho paradoxné, že niektorí lídri sa tlačia na samit v Budapešti. Vyhlásil, že sa pracuje aj na prítomnosti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. „Tomu sa po slovensky hovorí - hádzať vidly do možnej dohody,“ vyhlásil. Ak Európska únia chce čo najrýchlejší mier na Ukrajine, mala by podľa premiéra urobiť všetko pre to, aby sa samit Trump - Putin v Maďarsku uskutočnil čo najrýchlejšie a bez prekážok. „Čo najrýchlejší summit Trump - Putin v Budapešti, a to bez akýchkoľvek prekážok a s plnou podporou EÚ, to je moje oficiálne stanovisko,“ uzavrel Fico.
Stretnutie Trumpa a Putina
Stretnutie Trumpa a Putina má podľa oznámenia nasledovať po ich telefonáte z minulého týždňa. Trump uviedol, že sa budú snažiť ukončiť vojnu medzi Ruskom a Ukrajinou. Podľa poľského ministra zahraničných vecí Radoslawa Sikorského poľská vláda nemôže zaručiť, že nezávislý súd nenariadi zadržať lietadlo s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ak by sa ocitlo v poľskom vzdušnom priestore. Sikorski v utorok pre rádio Rodzina pripomenul, že na Putina je vydaný medzinárodný zatykač za vojnové zločiny.