Vo štvrtok začal proces s mužom, obžalovaným z vraždy v Ivanke pri Dunaji

BRATISLAVA - Na Mestskom súde Bratislava I začal vo štvrtok proces s Františkom B., obžalovaným z vraždy, ktorá sa mala udiať v marci v Ivanke pri Dunaji po predchádzajúcom konflikte. Obžalovaný trvá na svojej nevine. Vo svojej výpovedi podrobne opísal celú situáciu, ktorá predchádzala aj nasledovala po smrti poškodeného. Vypovedala aj manželka poškodeného. Proces má pokračovať 27. novembra.
Celá udalosť začala podľa obžalovaného tým, že poškodený venčil svojho psa na pozemku Františka B., ktorý bol zároveň poľovníckym revírom. Obžalovaný ho tam zazrel zo svojho auta a mal zosnulého vyzvať, aby z pozemku odišiel, keďže pozemok bol spomínaným revírom. S poškodeným si mal následne vymeniť viacero vulgarizmov. Keď si František B. podľa jeho slov myslel, že je po konflikte, poškodený mu mal udrieť do zadnej časti auta. Obžalovaný popísal, ako sa v dôsledku toho vystrčil z okna, aby zistil, čo sa stalo, poškodený ho mal udrieť do nosa, následkom čoho mu ho zlomil, súčasne mal obžalovaný na pár sekúnd omdlieť. František B. však nevedel povedať, čím mu mohol poškodený udrieť do nosa. Obžalovaný tvrdil, že po jeho prebratí bol poškodený natlačený na jeho aute. To aj na žiadosť prokurátorky znázornil. Ako František B. pokračoval, vytiahol v dôsledku útoku na jeho osobu zbraň, keď sa mu následne s poškodeným stretli na zbrani ruky, ktorá potom vystrelila. Obžalovaný dodal, že v dobe stretu rúk mal ukazovák na ráme zbrane.
Pred súdom vypovedala aj manželka poškodeného. Tej mal v daný deň zavolať syn, ktorý jej oznámil, že s ním otec ukončil telefonát, pretože na neho pri venčení psa niekto kričal. V dôsledku toho sa vydala na miesto, kde sa odohrali tragické udalosti. „Povedali mi, že môj manžel to neprežil. Keď som sa vrátila domov, z internetu som sa dozvedela, že môjho muža zastrelili,“ doplnila.
V katastri obce Ivanka pri Dunaji v okrese Senec koncom marca po strelnom poranení zahynul muž. Polícia preto začala trestné stíhanie. Na mieste malo dôjsť ku konfliktu medzi dvoma mužmi, pričom jeden z nich utrpel strelné poranenie v oblasti hlavy, ktorému na mieste podľahol. Vyšetrovateľ obvinil Františka B. z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Prokurátorka neskôr navrhla pre obvineného tzv. preventívnu väzbu. Krajský súd v Bratislave vzal začiatkom apríla obvineného muža do väzby. Vyhovel tak sťažnosti prokurátorky voči rozhodnutiu prvostupňového súdu, ktorý rozhodol o stíhaní Františka B. na slobode.