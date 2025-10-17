BIZÁR nad okupovaným Krymom: Rusi si zostrelili vlastnú stíhačku!

KRYM – Ruské letectvo sa počas obrany okupovaného územia dopustilo bizarnej nehody. Zostrelili si vlastnú stíhačku.
Ruské letectvo sa postaralo o poriadny bizár. Nad Krymským polostrovom zostrelilo vlastnú stíhačku. Malo ísť o model Suchoj Su-30SM, píše Kyiv Independent. Stalo sa tak v čase, keď sa Rusi snažili zachytiť ukrajinské drony, ktoré lietajú nad Krymom.
Výsmech od Ukrajiny
Hovorca ukrajinského námorníctva Dmytro Pletenčuk sa k tejto situácii vyjadril v ukrajinskej štátnej televízii so slovami, "že (Rusi) odrazili ukrajinské útoky natoľko, že dokázali zostreliť nad Krymom aj vlastné lietadlo".
Ukrajinské drony medzitým zasiahli zariadenie na vojenskej základni Hvardijske. Zábery z miesta ukazujú stúpajúci dym z ropného skladu. Ruská základňa v Sevastopole zatiaľ tento útok Ukrajiny nekomentovala. Útok Kyjeva na ruské jednotky prebiehal v noci až v Soči, teda 400 kilometrov od hraníc s Ukrajinou.