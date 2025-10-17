Piatok17. október 2025, meniny má Hedviga, zajtra Lukáš

BIZÁR nad okupovaným Krymom: Rusi si zostrelili vlastnú stíhačku!

ruská stíhačka SU-30 SM
ruská stíhačka SU-30 SM (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/lc © Zoznam/lc

KRYM – Ruské letectvo sa počas obrany okupovaného územia dopustilo bizarnej nehody. Zostrelili si vlastnú stíhačku.

Ruské letectvo sa postaralo o poriadny bizár. Nad Krymským polostrovom zostrelilo vlastnú stíhačku. Malo ísť o model Suchoj Su-30SM, píše Kyiv Independent. Stalo sa tak v čase, keď sa Rusi snažili zachytiť ukrajinské drony, ktoré lietajú nad Krymom. 

Výsmech od Ukrajiny

Hovorca ukrajinského námorníctva Dmytro Pletenčuk sa k tejto situácii vyjadril v ukrajinskej štátnej televízii so slovami, "že (Rusi) odrazili ukrajinské útoky natoľko, že dokázali zostreliť nad Krymom aj vlastné lietadlo".

Ukrajinské drony medzitým zasiahli zariadenie na vojenskej základni Hvardijske. Zábery z miesta ukazujú stúpajúci dym z ropného skladu. Ruská základňa v Sevastopole zatiaľ tento útok Ukrajiny nekomentovala. Útok Kyjeva na ruské jednotky prebiehal v noci až v Soči, teda 400 kilometrov od hraníc s Ukrajinou. 

Viac o téme: KrymSuchojVojna na UkrajineSu-30 SM
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Dostálová vyzýva seniorov a ľudí s chronickými ochoreniami, aby sa dali zaočkovať proti chrípke
Dostálová vyzýva seniorov a ľudí s chronickými ochoreniami, aby sa dali zaočkovať proti chrípke
Správy
KDH k aktuálnej politickej situácii
KDH k aktuálnej politickej situácii
Správy
V ankete Strom roka zvíťazila jabloň planá z obce Žiar v okrese Liptovský Mikuláš
V ankete Strom roka zvíťazila jabloň planá z obce Žiar v okrese Liptovský Mikuláš
Správy

Domáce správy

Šéf rezortu Takáč odovzdal
Šéf rezortu Takáč odovzdal v Taliansku odkaz do sveta: Ide mu o menej zbraní a viac potravín
Domáce
Najväčšia expanzia v histórii:
Najväčšia expanzia v histórii: Wizz Air bude z Bratislavy prevádzkovať až 27 leteckých liniek
dromedar.sk
Maroš Žilinka
Žilinka zasiahol: Posvieti si na dočasné zrušenie 15. septembra ako dňa pracovného pokoja!
Domáce
Trnava uzatvorí časť Orgovánovej ulice: Pribudnú vyvýšené križovatky, zmeny aj pre MHD
Trnava uzatvorí časť Orgovánovej ulice: Pribudnú vyvýšené križovatky, zmeny aj pre MHD
Regióny

Zahraničné

Sedem vojakov v Pakistane
Sedem vojakov v Pakistane neprežilo samovražedný útok: K incidentu došlo pri hraniciach s Afganistanom
Zahraničné
ruská stíhačka SU-30 SM
BIZÁR nad okupovaným Krymom: Rusi si zostrelili vlastnú stíhačku!
Zahraničné
Andrej Babiš
Fiala má podľa Andreja Babiša odmietnuť plán EÚ na znižovanie emisií do roku 2040
Zahraničné
Žiarlivá Lenka neuniesla rozchod,
Žiarlivá Lenka neuniesla rozchod, chcela sa pomstiť: Na auto svojho EX vysypala výkaly! Skončila v nemocnici
Zahraničné

Prominenti

STRACH o ikonickú Brigitte
STRACH o ikonickú Brigitte Bardot (91): Je v NEMOCNICI... Operácia kvôli VÁŽNEJ CHOROBE!
Zahraniční prominenti
Rýchly PREVOZ do nemocnice...
Rýchly PREVOZ do nemocnice... Herec Hrušinský vo VÁŽNOM stave: SKOLABOVALI mu pľúca!
Domáci prominenti
Sia Furler
Hviezdu vyjde ROZVOD poriadne draho: EX žiada výživné 230-tisíc mesačne... Aby mohol žiť v LUXUSE!
Zahraniční prominenti
Premiéra muzikálovej šou: Dankova
Premiéra muzikálovej šou: Dankova EX tenká ako prútik a... Vnučka Kaprálika (†75) rastie do krásy!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Šialený CHAOS na palube:
Šialený CHAOS na palube: Žena po pristátí zablokovala lietadlo a odmietala ho opustiť! Jej dôvod vás POBÚRI
Zaujímavosti
Príroda ako na dlani
Príroda ako na dlani a nezabudnuteľné výhľady: Toto je 5 najkrajších rozhľadní v Európe
dromedar.sk
Televízny kvíz rozdelil divákov:
Televízny kvíz rozdelil divákov: Pre niektorých najľahšia otázka v histórii, iní ju vôbec nepochopili! Poznáte odpoveď?
Zaujímavosti
FOTO Tehotenstvo jej úplne zmenilo
Šokujúca zmena tváre počas tehotenstva: VIDEO Žena sa nemohla pozrieť do zrkadla! PREBOHA, to ako vyzerá?
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Kam sa uberá Slovensko? Mladých nezaujímajú prázdne reči, chcú, aby sa riešil najmä tento problém!
hashtag.sk
Úvery môžu klesať až
O nulovej úrokovej sadzbe vie len polovica opýtaných: Zistite, ako ju môžete získať aj vy
Domáce
Užívame sami to, čo
Užívame sami to, čo predávame? Naša odpoveď vás možno prekvapí
plnielanu.sk
Frederika Ilečko
VIDEO Na veľkolepej šou nechýbali ani známe tváre: Nádherné, sú to totálni frajeri!
feminity.sk

Ekonomika

Pozor na zmeny v podpore v nezamestnanosti: Už po troch mesiacoch prídete o časť dávky! (príklady)
Pozor na zmeny v podpore v nezamestnanosti: Už po troch mesiacoch prídete o časť dávky! (príklady)
Konsolidáciu poriadne pocítime v peňaženkách: Po drahých Vianociach príde šok v novom roku! (prehľad cien)
Konsolidáciu poriadne pocítime v peňaženkách: Po drahých Vianociach príde šok v novom roku! (prehľad cien)
Tešili ste sa na lacné hypotéky? Pozrite si, kam klesli úroky a čo sa deje na trhu!
Tešili ste sa na lacné hypotéky? Pozrite si, kam klesli úroky a čo sa deje na trhu!
Veľké zmeny v PN-kách: Pozrite si, ako sa budú preplácať po novom!
Veľké zmeny v PN-kách: Pozrite si, ako sa budú preplácať po novom!

Šport

Napriek penalizácii získala medailu: Fantastický výkon mladej Slovenky na MS
Napriek penalizácii získala medailu: Fantastický výkon mladej Slovenky na MS
Ostatné
Správa, ktorú chcel počuť celý tenisový svet: Novak Djokovič sa vyjadril k svojej budúcnosti
Správa, ktorú chcel počuť celý tenisový svet: Novak Djokovič sa vyjadril k svojej budúcnosti
ATP
VIDEO Montrealská aréna na nohách: Český brankár zachránil zadok spoluhráčom parádnym zákrokom
VIDEO Montrealská aréna na nohách: Český brankár zachránil zadok spoluhráčom parádnym zákrokom
Zostrihy NHL
Rebríček FIFA: Slovensko si pohoršilo, novembrové vydanie bude kľúčové smerom k MS
Rebríček FIFA: Slovensko si pohoršilo, novembrové vydanie bude kľúčové smerom k MS
Reprezentácia

Auto-moto

Hrozivá nehoda na východe: vážne zranenie, totálky, ale aj jeden fakt: Volvo
Hrozivá nehoda na východe: vážne zranenie, totálky, ale aj jeden fakt: Volvo
Zaujímavosti
TEST: Citroen e-C3 - elektromobil pre každého (kto ho chce)
TEST: Citroen e-C3 - elektromobil pre každého (kto ho chce)
Klasické testy
Alfa aktualizovala svoje SUV Tonale - naďalej široká paleta motorov. Aj s naftou
Alfa aktualizovala svoje SUV Tonale - naďalej široká paleta motorov. Aj s naftou
Predstavujeme
TEST: BMW M235 GranCoupe - šport, štýl, šok
TEST: BMW M235 GranCoupe - šport, štýl, šok
Testy

Kariéra a motivácia

Najhorší čas, kedy si vypýtať vyšší plat? Toto vás môže zaskočiť
Najhorší čas, kedy si vypýtať vyšší plat? Toto vás môže zaskočiť
Mzda
Kedy musíte na lekársku prehliadku kvôli práci a kto ju má vlastne zaplatiť?
Kedy musíte na lekársku prehliadku kvôli práci a kto ju má vlastne zaplatiť?
Rady, tipy a triky
Toto sú najväčšie životné chyby, ktoré ľudia ľutujú až na staré kolená. Nerobte ich aj vy!
Toto sú najväčšie životné chyby, ktoré ľudia ľutujú až na staré kolená. Nerobte ich aj vy!
Motivácia a inšpirácia
Nečakajte na január: Ako si nastaviť pracovné ciele ešte tento rok a stihnúť viac, než si myslíte
Nečakajte na január: Ako si nastaviť pracovné ciele ešte tento rok a stihnúť viac, než si myslíte
Motivácia a produktivita

Varenie a recepty

Orechy 12x inak: Zbierka najlepších orechových koláčov, ktoré sú ako stvorené na jeseň.
Orechy 12x inak: Zbierka najlepších orechových koláčov, ktoré sú ako stvorené na jeseň.
Medové kolieska: Najchutnejšie vianočné pečivo zaliate čokoládou
Medové kolieska: Najchutnejšie vianočné pečivo zaliate čokoládou
Ako vyšľahať šľahačku? Poznáme aj trik, čo robiť keď sa zrazí
Ako vyšľahať šľahačku? Poznáme aj trik, čo robiť keď sa zrazí
Rady a tipy
Šalát z pečených zemiakov: Teplý či studený – chutí dokonale
Šalát z pečených zemiakov: Teplý či studený – chutí dokonale
Výber receptov

Technológie

POZOR! Windows počítače dostali práve dôležitú aktualizáciu, ktorá opravuje závažné chyby. Hackeri ich už nezneužívajú!
POZOR! Windows počítače dostali práve dôležitú aktualizáciu, ktorá opravuje závažné chyby. Hackeri ich už nezneužívajú!
Bezpečnosť
Česi predstavili novú generáciu dron-interceptorov: ARCZ RAM-1 ukáže nepriateľom peklo
Česi predstavili novú generáciu dron-interceptorov: ARCZ RAM-1 ukáže nepriateľom peklo
Armádne technológie
Toto drevo je pevnejšie než oceľ. Vedci tvrdia, že z neho budeme stavať mrakodrapy
Toto drevo je pevnejšie než oceľ. Vedci tvrdia, že z neho budeme stavať mrakodrapy
Technológie
Obľúbené aplikácie Slovákov sa stali terčom hackerov. Tieto falošné e-maily ti môžu ukradnúť všetky heslá
Obľúbené aplikácie Slovákov sa stali terčom hackerov. Tieto falošné e-maily ti môžu ukradnúť všetky heslá
Bezpečnosť

Bývanie

Preliali ste rastlinu? 9 krokov, ako ju zachrániť ešte skôr, ako bude neskoro
Preliali ste rastlinu? 9 krokov, ako ju zachrániť ešte skôr, ako bude neskoro
Ako prvé vás upúta čierna fasáda. Dajte mu však šancu, vnútro domu pre piatich je presný opak temného bývania
Ako prvé vás upúta čierna fasáda. Dajte mu však šancu, vnútro domu pre piatich je presný opak temného bývania
Má len 43 m2 a vôbec nepôsobí stiesnene! Pozrite, kam ukryli posteľ, aby zostalo viac miesta
Má len 43 m2 a vôbec nepôsobí stiesnene! Pozrite, kam ukryli posteľ, aby zostalo viac miesta
7 pro tipov dizajnérov, ako rýchlo zlepšiť vzhľad bývania, ktoré nevyzerá dobre. Tieto zvládnete aj za jeden deň
7 pro tipov dizajnérov, ako rýchlo zlepšiť vzhľad bývania, ktoré nevyzerá dobre. Tieto zvládnete aj za jeden deň

Pre kutilov

Ako upevniť poličku do sadrokartónovej steny, aby nespadla? Odborník radí správny postup
Ako upevniť poličku do sadrokartónovej steny, aby nespadla? Odborník radí správny postup
Rekonštrukcia interiéru
Vertikutácia trávnika je na jeseň kľúčová! Ako na to, aby ste si ňou viac neuškodili, a ktorým chybám sa vyvarovať
Vertikutácia trávnika je na jeseň kľúčová! Ako na to, aby ste si ňou viac neuškodili, a ktorým chybám sa vyvarovať
Záhrada
Najdôležitejšie pravidlá, ktoré musíte dodržať pri betónovaní základovej dosky rodinného domu
Najdôležitejšie pravidlá, ktoré musíte dodržať pri betónovaní základovej dosky rodinného domu
Stavba domu
Majster roka 2026 – ukáž, čo si vyrobil, a vyhraj robotickú kosačku až do 1 000 €!
Majster roka 2026 – ukáž, čo si vyrobil, a vyhraj robotickú kosačku až do 1 000 €!
Súťaže

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Láska a peniaze: Spôsob, akým míňate, prezradí o dvojici viac, ako ste zrejme tušili
Partnerské vzťahy
Láska a peniaze: Spôsob, akým míňate, prezradí o dvojici viac, ako ste zrejme tušili
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Maroš Žilinka
Domáce
Žilinka zasiahol: Posvieti si na dočasné zrušenie 15. septembra ako dňa pracovného pokoja!
ruská stíhačka SU-30 SM
Zahraničné
BIZÁR nad okupovaným Krymom: Rusi si zostrelili vlastnú stíhačku!
Žiarlivá Lenka neuniesla rozchod,
Zahraničné
Žiarlivá Lenka neuniesla rozchod, chcela sa pomstiť: Na auto svojho EX vysypala výkaly! Skončila v nemocnici
Matovič sa na brífingu
Domáce
Matovič sa na brífingu úplne opustil: Šimečka sa správa ako sektár! Diabolský plán a nahrávka s Druckerom?

Ďalšie zo Zoznamu