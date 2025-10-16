Maraček s eurokomisiou riešil témy verejného obstarávania, rozvoja regiónov a eurofondov

BRUSEL - Otázky verejného obstarávania a regionálneho rozvoja boli hlavnými témami pracovných diskusií, ktoré mal v pondelok v Bruseli štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Maraček s dvoma generálnymi riaditeľmi útvarov Európskej komisie (EK). Informuje o tom spravodajca.
Pripomenul, že do Bruselu prišiel rokovať o zmenách, ktoré upravujú procesy verejného obstarávania tak, aby boli efektívnejšie. Podľa jeho slov každý, kto čerpá eurofondy, vie, že problémom implementácie projektov je práve verené obstarávanie. To vie byť zdĺhavé a ťažkopádne, čo brzdí implementáciu projektov financovaných cez eurofondy. „Dnes sme sa s Európskou komisiou dohodli na tom, že urobíme všetko, aby sme dané procesy zjednodušili a využili znalosti, ktoré eurokomisia ponúka na základe skúseností z iných štátov,“ vysvetlil.
Druhé rokovanie sa týkalo revízie Programu Slovensko, cez ktorý prúdia značné objemy eurofondov. Upozornil, že EÚ je v polčase programového obdobia 2021 - 2027, keď sa prehodnocuje, či sa eurofondy čerpajú dobre a efektívne. „Ten kapitál, ktorý nealokujeme dobrým smerom, sa snažíme presunúť na aktivity, kde je čerpanie efektívnejšie, alebo ktoré spĺňajú podmienky modernizovanej kohéznej politiky,“ povedal. To znamená, že EÚ reaguje na súčasnú geopolitickú situáciu a definuje nové priority využitia eurofondov.
Zdôraznil, že informácie o tom, že chce vláda zobrať zmrazené fondy regiónom vo výške 200 miliónov eur a venovať ich na iný účel, nie sú pravdivé, lebo v Bruseli predstavila projekty s dvojakým využitím, a to pre civilné aj vojenské účely. Ide o nemocnicu v Prešove a križovatku v Rohožníku. „Tieto dva projekty sme predstavili Komisii, ktorá si dá podrobne vysvetliť, v čom spočíva dvojaké využitie týchto aktív, aby sme zaistili možnosť financovania týchto projektov,“ odkázal. Dodal, že prostriedky, ktoré sa týmto spôsobom uvoľnia zo štátneho rozpočtu, čiastočne aj na financovanie cieľov Plánu obnovy, môže vláda použiť na adresnú energopomoc a „rozmrazených“ 200 miliónov zostane na rozvoj regiónov.
Maraček potvrdil, že cieľom jeho rokovaní bolo presvedčiť zástupcov eurokomisie, aby prijala predložené návrhy, schválila ich a spolupracovala na nich so slovenskou stranou. Tá však musí dokázať, že navrhované projekty spadajú do Programu Slovensko a spĺňajú všetky potrebné náležitosti pre financovanie cez eurofondy. „Cieľom je potešiť Slovensko do Vianoc tým, že sme urobili všetko, čo sme si zaumienili,“ povedal v závere.