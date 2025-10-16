Štvrtok16. október 2025, meniny má Vladimíra, zajtra Hedviga

Eurokomisia predstavila novú globálnu víziu EÚ v oblasti klímy a energetiky

BRUSEL - Európska komisia (EK) a šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová vo štvrtok predstavili medzinárodnú stratégiu na zabezpečenie postavenia Európy na svetových trhoch. Nová vízia v oblasti klímy a energetiky je založená na využívaní diplomacie na ochranu záujmov EÚ, presadzovanie noriem spravodlivej transformácie prostredníctvom pomoci partnerom a riešenie bezpečnostných hrozieb a výziev, ktoré ohrozujú záujmy EÚ a jej partnerov, informuje spravodajca TASR.

EÚ si stanovila novú stratégiu na posilnenie existujúcich partnerstiev a vytváranie nových, vzájomne prospešných partnerstiev v oblasti čistých technológií, kde chce byť priemyselnou veľmocou a poskytovať čisté technológie a adaptačné riešenia krajinám na celom svete a vytvárať nové obchodné príležitosti pre priemysel čistých technológií.

Trh je závislý od dovozu energie z fosílnych zdrojov

Keďže trh je stále závislý od dovozu energie z fosílnych zdrojov, obnoviteľné zdroje energie zostanú stredobodom prechodu EÚ na čistú energiu. EK pripomenula, že takmer polovica elektrickej energie v EÚ bola v roku 2024 vyrobená z obnoviteľných zdrojov. Tým sa výrazne zvyšuje energetická nezávislosť a bezpečnosť EÚ.

Únia od roku 2015 zaznamenala zvýšenie podielu investícií do čistej energie o 111 %. Nová vízia navrhuje zvýšiť výrobnú kapacitu EÚ v oblasti čistých technológií tak, aby dosiahla 15 % celosvetového trhu s technológiami, a opätovne potvrdzuje záväzok EÚ k medzinárodnému poriadku založenému na pravidlách.

EÚ bude podporovať bilaterálne partnerstvá

EÚ bude podporovať bilaterálne partnerstvá a multilaterálne aliancie na rôznych úrovniach, od dohôd o voľnom obchode cez partnerstvá pre spravodlivú energetickú transformáciu až po zelené aliancie. V tejto súvislosti je Únia odhodlaná presadzovať stanovovanie cien uhlíka prostredníctvom rôznych iniciatív vrátane podpory iných krajín pri týchto snahách. Rovnako bude EÚ presadzovať silné medzinárodné politiky v oblasti klímy, čo zahŕňa dôraznejšie opatrenia na riešenie prepojenia medzi zmenou klímy, zhoršovaním životného prostredia a bezpečnosťou a odolnosťou prostredníctvom spolupráce na multilaterálnej (OSN a NATO) a bilaterálnej úrovni.

Globálna vízia EÚ v oblasti klímy a energetiky

Globálna vízia EÚ v oblasti klímy a energetiky predstavuje súbor strategických opatrení: politický impulz v podobe podpory multilaterálnych a bilaterálnych iniciatív na plnenie záväzkov Parížskej dohody; podpora podnikov EÚ v oblasti čistých technológií na medzinárodnej úrovni; organizovanie podnikateľských fór; zriadenie externej obchodnej rady EÚ pre prechod na čistú energiu; zvýšenie investícií a vytvorenie obchodných modelov na adaptáciu na zmenu klímy; prepojenie európskych podnikov s globálnymi investíciami; rozširovanie prenosových sietí; reforma globálnych finančných inštitúcií v záujme čistej a odolnej transformácie a zintenzívnenie práce EÚ v oblasti klimatickej bezpečnosti. Globálna vízia EÚ v oblasti klímy a energetiky vychádza z Dohody o čistom priemysle, ktorú EK predstavila vo februári, a rozširuje niektoré jej prvky na globálnu čistú transformáciu a spoluprácu s partnermi na celom svete.

