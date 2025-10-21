Vatikán sa zahalil do SMÚTKU! Zomrel blízky kardinál pápeža Františka

RÍM - Vatikán v smútku. Kardinál Edoardo Menichelli, bývalý arcibiskup Ancony-Osimo a jeden z prvých talianskych kardinálov vymenovaných pápežom Františkom, zomrel v nedeľu 20. októbra v San Severino Marche vo veku 86 rokov.
Informáciu o úmrtí priniesol portál Vatican News.
Kňazské povolanie v ňom prebudil miestny farár
Edoardo Menichelli sa narodil 14. októbra 1939 v obci Serripola di San Severino Marche (provincia Macerata). Kňazské povolanie v ňom prebudil miestny farár, ktorý počas vojny poskytol útočisko rodine židovského lekára a partizána Mosè Di Segniho. Malý Edoardo sa vtedy spriatelil s jeho deťmi – medzi nimi aj s Elim a Fridou. Na tieto spomienky sa po rokoch vrátil, keď v roku 2011 počas slávnosti udeľovania čestného občianstva rodine Di Segni opäť stretol priateľov z detstva.
Po štúdiách v malom seminári v San Severino Marche pokračoval v Ríme, kde na Pápežskej lateránskej univerzite získal licenciát z pastoračnej teológie. Kňazskú vysviacku prijal 3. júla 1965. Tri roky pôsobil ako kaplán v rodnom meste a vyučoval náboženstvo na štátnych školách.
Dlhé roky služby v Ríme
V roku 1968 bol povolaný do služby vo Vatikáne, kde strávil nasledujúcich 26 rokov. Pôsobil na Najvyššom tribunáli Apoštolskej signatúry a neskôr v Kongregácii pre východné cirkvi, kde bol aj osobným sekretárom prefekta, kardinála Achille Silvestriniego. Svätý Ján Pavol II. ho 10. júna 1994 vymenoval za arcibiskupa Chieti-Vasto. Biskupskú vysviacku prijal 9. júla v Ríme a za svoje motto si zvolil slová Sub lumine Matris („Vo svetle Matky“). Zameriaval sa najmä na oživenie pastoračného života a rozvoj diecéznych štruktúr.
O desať rokov neskôr, 8. januára 2004, bol preložený na metropolitný stolec Ancona-Osimo. V roku 2011 v tejto diecéze privítal pápeža Benedikta XVI., ktorý celebroval záverečnú svätú omšu 25. eucharistického kongresu v Taliansku. Významným momentom tejto návštevy bol spoločný obed pápeža s robotníkmi a ľuďmi v núdzi, ktorých podporovala miestna charita.
Kardinál Františkovho pontifikátu
Vďaka svojmu nasadeniu v pastorácii rodín ho pápež František vymenoval za člena synod o rodine v rokoch 2014 a 2015. Pápež František ho 14. februára 2015 počas druhého konzistória svojho pontifikátu povýšil do kardinálskej hodnosti a pridelil mu titulárny kostol Najsvätejších Sŕdc Ježiša a Márie v Tor Fiorenza.
Od roku 2017 pôsobil ako emeritný arcibiskup Ancony-Osimo. Kardinál Edoardo Menichelli zostáva v pamäti ako človek pokorného ducha, oddaný pastier a svedok evanjelia v službe Cirkvi i spoločnosti, píše Vatican News.