Havária ponorky Titan: Šokujúci zvrat vo vyšetrovaní! To mení celú situáciu, hrozivé odhalenia

EVERETT - Nové zistenia z vyšetrovania tragédie ponorky Titan, ktorá v roku 2023 implodovala pri ceste k vraku Titanicu, odhalili šokujúci fakt – plavidlo bolo v zlom stave a podľa expertov malo byť už dávno vyradené z prevádzky.
Bezpečnostné testy nikdy neprebehli
Americká Národná rada pre bezpečnosť dopravy (NTSB) v správe z tohto týždňa uviedla, že spoločnosť OceanGate zanedbala kľúčové testy odolnosti trupu ponorky. „Firma neoverila skutočnú pevnosť Titanu a nevedela, že plavidlo je poškodené. Pred poslednou misiou malo byť vyradené z prevádzky,“ citovala závery vyšetrovateľov BBC.
Podľa CNN sa navyše ukázalo, že samotná konštrukcia ponorky vykazovala anomálie, ktoré nespĺňali ani základné požiadavky na pevnosť. Titan tak nebol vhodný na extrémne hĺbkové ponory, akým je zostup k vraku Titanicu – ten leží v hĺbke približne 3 800 metrov pod hladinou Atlantiku.
Plavidlo, ktoré bolo odsúdené na zánik
Tragická misia sa odohrala v júni 2023. Ponorka Titan sa počas zostupu náhle implodovala, pričom tlak oceánu ju roztrhal v priebehu zlomku sekundy.
Na palube bolo päť ľudí:
- Stockton Rush, generálny riaditeľ OceanGate,
- Paul-Henri Nargeolet, známy francúzsky oceánograf,
- Hamish Harding, britský miliardár a dobrodruh,
- Shahzada Dawood a jeho syn Suleman Dawood z Pakistanu.
- Nikto z posádky tragédiu neprežil.
Roky varovaní, ktoré nikto nepočúval
Už pred nehodou upozorňovali odborníci na nedostatočné testovanie a necertifikované materiály. OceanGate sa však bránila tým, že využíva „inovatívny prístup“, ktorý má posunúť hranice hlbokomorského výskumu. Vyšetrovanie NTSB teraz tieto tvrdenia vyvrátilo – ponorka podľa expertov nikdy nespĺňala bezpečnostné normy a jej prevádzka bola hazardom so životmi ľudí.