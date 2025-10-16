WASHINGTON – Spojeným štátom sa dostali do rúk dokumenty, ktoré sa majú týkať atentátu na bývalého amerického prezidenta Johna F. Kennedyho. Celková dĺžka má byť až 350 strán. Do dnešných nie je jasné, či atentátnik konal sám, alebo mal viacero komplicov. Rusi uviedli, že odovzdané spisy nijakým spôsobom neupravili.
Ruská federácia mala odovzdať USA spisy týkajúce sa smrti bývalého amerického prezidenta Johna F. Kennedyho (JFK). V utorok 14. októbra o tom informovala o tom republikánka za štát Florida a predsedníčka Pracovnej skupiny pre odtajnenie federálnych skutočností (Task Force on the Declassification of Federal Secrets) Anna Paulina Luna.
"Od ruského veľvyslanectva som obdržala vytlačenú kópiu správy o atentáte na JFK. Ráno je na ceste do mojej kancelárie tím expertov, aby začali s podrobným prekladom. Nahráme ich hneď, ako to bude možné," uviedla na X.
V ďalšom príspevku sa Luna vyjadrila, že dokumenty nahráva postupne, ako jej boli doručené. "Z toho, čo zatiaľ vidím, nie sú nikde žiadne úpravy," prezradila.
Sprisahanie viceprezidneta Johnsona
Ruské veľvyslanectvo vo Washingtone uviedlo, že Lune poskytlo archívy, pričom v Ruskej federácii majú byť dokumenty zverejnené v novembri tohto roku. Podľa Warrenovej komisie mal atentátnik Oswald konať sám, no vražda JFK sa stala predmetom viacerých teórií.
Na prehlásenie americkej kongresmanky reagoval Kirill Dmitrijev, splnomocnenec ruského prezidenta Vladimira Putina. "V deň pamiatky Charlieho Kirka dostala kongresmanka Luna z ruských archívov doposiaľ nezverejnené spisy o JFK," povedal.
Potom však zverejnil príspevok, kde sa spomína, že sovietska tajná služba KGB informovala v tajnej správe pre vtedajšieho lídra Nikitu Chruščova, že za atentátom na JFK v roku 1963 stálo sprisahanie viceprezidenta Lyndona B. Johnsona a CIA.
Podporuje vzťahy s Ruskom
Dmitrijev sa o Lune vyjadril, že presadzuje naďalej mier a dialóg medzi Ruskom a USA aj po ruskej invázii na Ukrajinu. Samotná kongresmanka sa mala podľa ruskej agentúry TASS po prejave prezidenta Putina zo zaťiatkun októbra tohto roku vyjadriť, že "nie je dôvod, prečo by sme s Ruskom nemohli byť skvelými obchodnými partnermi".