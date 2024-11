Exprezident USA Donald Trump (Zdroj: SITA/AP/Matt Rourke)

MOSKVA - Dmitrij Medvedev, bývalý ruský prezident a v súčasnosti podpredseda Bezpečnostnej rady Ruskej federácie, sa nedávno na svojom účte na Telegrame vyjadril veľmi kriticky k americkým voľbám a kandidátom na prezidenta. Medvedev varoval, že ak by sa Donald Trump pokúsil ukončiť vojnu, mohol by skončiť ako John F. Kennedy. Tvrdil, že vojnu nemožno ukončiť ani za deň, ani za tri mesiace, a ani prípadná Trumpova snaha by na tom nič nezmenila.

„Unavený Trump, ktorý len opakuje frázy typu ,ponúknem dohodu‘ alebo ,mám vynikajúci vzťah s…‘, bude aj tak musieť dodržiavať pravidlá systému. Vojnu neukončí ani za deň, ani za tri mesiace,“ uviedol Medvedev. V tomto duchu tiež vyjadril pochybnosti, že by Trump mohol dosiahnuť skutočný mier, pretože by bol obmedzený politickými záväzkami a záujmami amerického systému.

archívne video

Konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou stále pokračuje (Zdroj: Facebook/ General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Medvedev dokonca špekuloval, že ak by sa Trump snažil aktívne zastaviť vojnu na Ukrajine, mohol by sa stať obeťou atentátu: „A ak sa skutočne pokúsi zastaviť vojnu, môže sa stať novým JFK,“ dodal bez ďalších dôkazov.

Rovnako tvrdo sa Medvedev vyjadril aj o Kamale Harrisovej, Trumpovej demokratickej súperke, ktorú označil za „hlúpu a neskúsenú“. Podľa neho by sa Harrisová bála svojich spolupracovníkov a vládu by reálne riadili vplyvní ministri a poradcovia, pričom vplyv by mala aj rodina Baracka Obamu.

John Fitzgerald Kennedy (Zdroj: TASR/AP)

„Z pohľadu Ruska tieto voľby nič nezmenia, pretože obaja kandidáti zastávajú názor, že je potrebné bojovať proti našej krajine,“ poznamenal Medvedev. Dodal, že jedinou otázkou je, koľko peňazí nový prezident USA vynaloží na vojnu, ktorú vníma ako zbytočný konflikt ďaleko od USA, podporujúci len vojenský priemysel a ukrajinských nacionalistov.

Medvedev dokonca naznačil, že voľby by mohli byť pre Rusko „príležitosťou“ posilniť svoje útoky proti tomu, čo nazýva „kyjevským nacistickým režimom“. Podľa neho by ruské vedenie mohlo vo volebný deň zintenzívniť vojenské akcie na Ukrajine.

Aj keď jeho vyjadrenia nemajú reálny vplyv na politiku, Medvedev nimi získal pozornosť, ktorú v pozícii podpredsedu bezpečnostnej rady, kde má obmedzené právomoci, zjavne potrebuje.