Chystá sa radikálna zmena v doprave: Semafory majú mať štyri farby! TOTO je dôvod

WASHINGTON - Americkí vedci navrhli zásadnú dopravnú novinku – semafory s bielym svetlom. To má signalizovať, že križovatku práve koordinujú autonómne vozidlá. Cieľom je zrýchliť premávku a znížiť dopravné zápchy.
Revolúcia v dopravných signáloch
Semafory, ktoré celé desaťročia používajú červené, oranžové a zelené svetlo, by čoskoro mohli dostať štvrtý signál – biely. S nápadom prišli odborníci z Štátnej univerzity Severnej Karolíny, ktorí tvrdia, že táto zmena prinesie rýchlejší a bezpečnejší pohyb áut, najmä v ére autonómnych vozidiel.
Biele svetlo nebude náhradou za žiadnu existujúcu farbu, ale novým informačným signálom. Má vodičom naznačiť, že križovatku momentálne riadi systém autonómnych áut, ktoré medzi sebou komunikujú a koordinujú pohyb vozidiel v reálnom čase.
Keď sa rozsvieti biele svetlo
Ak sa v okolí križovatky nachádza dostatok samostatne jazdiacich vozidiel, semafor automaticky zapne biele svetlo. To bude znamenať, že dopravu riadia práve tieto autá.
Vodiči bežných áut nebudú musieť prijímať žiadne špeciálne rozhodnutia – stačí, ak budú sledovať pohyb vozidla pred sebou. Ak bude autonómne, presne vie, kedy sa má pohnúť alebo zastaviť.
Tradičné signály – červená, oranžová a zelená – pritom zostanú v platnosti. Biele svetlo sa objaví iba vtedy, keď umelá inteligencia prevezme riadenie križovatky.
Ako systém funguje
Celý koncept stojí na technológii nazývanej distribuované výpočtové riadenie. Umožňuje autám a semaforom vymieňať si údaje o rýchlosti, polohe a smere jazdy. V praxi to prebieha nasledovne:
- Skupina autonómnych áut sa blíži ku križovatke.
- Autá odošlú semaforu svoje údaje v reálnom čase.
- Systém zistí, že ich je dostatok na samostatné riadenie dopravy.
- Rozsvieti sa biele svetlo – znak, že vozidlá prebrali kontrolu.
- Ostatní vodiči nasledujú plynulý pohyb kolóny, ktorú riadia autonómne autá.
- Keď počet „chytrých“ áut v oblasti opäť klesne, biele svetlo zhasne a riadenie sa vráti do bežného režimu troch farieb.
Menej zápch, menej emisií
Podľa výskumu severokarolínskej univerzity by biele svetlo mohlo výrazne znížiť dopravné zápchy a zdržania. Simulácie ukazujú, že ak by len 10 % áut bolo autonómnych, časové straty by klesli približne o 3 %. Ak by však väčšinu premávky tvorili autonómne vozidlá, čakacie časy by sa mohli znížiť až o 94 %.
Takýto pokrok by znamenal nižšiu spotrebu paliva, menej emisií a plynulejšiu premávku. Navyše by sa zvýšila bezpečnosť, pretože vodiči by jasne vedeli, že križovatku koordinujú autonómne systémy. Biele svetlo by bolo symbolom – signálom, že „umelá inteligencia má situáciu pod kontrolou“.
Kde sa bude testovať
Tím výskumníkov z NC State už pripravuje prvé testy systému. Prebehnú v uzavretých a bezpečných lokalitách, kde sa autonómne vozidlá už teraz pohybujú – napríklad v prístavných areáloch. Tie ponúkajú ideálne podmienky: veľký pohyb vozidiel, minimum chodcov a predvídateľné trasy.
Hoci sa v projektoch hovorí o bielej farbe, odborníci nevylučujú, že sa môže použiť aj iný odtieň – dôležité je, aby bol svetlý a jednoznačne rozpoznateľný.
Nový systém by tak mohol znamenať začiatok éry, v ktorej človek a autonómne auto jazdia bok po boku – nie proti sebe, ale v dokonalej spolupráci.