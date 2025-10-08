Prekvapivý ZVRAT! Vlani vypuklo v obchodoch šialenstvo, teraz... Ceny tejto základnej potraviny RAPÍDNE padli

BRATISLAVA - Minulý rok sa maslo prezývalo "biele zlato". Dôvodom bola je extrémne vysoká cena, čo viedlo k mnohým vyhroteným situáciám. Tento rok sa situácia dramaticky zmenila - kocku masla možno kúpiť približne za 2 eurá a priemerne prišlo k poklesu cien o približne 30 až 40 percent. Treba si však dať pozor na čerstvosť.
Vlani atakovali ceny masla v tomto čase astromonické výšiny, v niektorých prípadoch prekročili hranicu štyroch eur. Keď dali obchody 250-gramové maslo s obsahom najmenej 80% tuku do akcie, kedy sa jeho zvýhodnená cena pohybovala okolo 2,50 eura, strhlo sa hotové šialenstvo - ľudia boli schopní behom pár hodín vykúpiť všetky zásoby a neváhali sa aj kradnúť. Situácia vyeskalovala až do takých situácií, že predajne obmedzili predaj len na určité množstvo, dávali ochranné zámky proti krádežiam či dokonca predavali maslo iba za pultom.
Aj tento rok sa ceny masla vymykajú priemeru - avšak v opačnom slova zmysle. Hoci inflácia tlačí ceny potravín a výrobkov nahor, maslo už niekoľko mesiacov zľacňuje. 250-gramovú kocku dokážete kúpiť za približne 2 eurá, 200-gramovú dokonca za 1,50 eura. Ukazuje na to aj štátny porovnávač cien.
Priemerná nákupná cena surového kravského mlieka pritom v júli 2024 bola 41,70 eura/100 kilogramov. Tento rok je cena surového mlieka oveľa vyššia - v júli 2025 sa medzimesačne zvýšila o o 18,7 % na úroveň 49,49 eura/100 kg. Vyplýva to z porovnania dát Agrárnych trhovych informácií Slovenska (ATIS). Vlani sa však trh potýkal s poklesom dodávok mlieka ale aj nedostatkom tuku. Túto jeseň je situácia iná - ponuka mlieka a masla v Európe je vysoká, čo tlačí ceny nadol.
Slovenský mliekarenský zväz upozorňuje, že vzhľadom na to, že masla je v Európe viac ako dosť, na pulty sa môže dostať aj nie úplne čerstvé. "Informácie hovoria, že v obehu je aj mrazené maslo, ktoré sa po prepracovaní môže dostať na trh, aj keby sa nemalo. Odporúčame dôverovať slovenskému maslu," citujú tvnoviny.sk generálnu sekretárku Slovenského mliekarenského zväzu Zuzanu Nouzovskú.