Moskva šokovala vyhlásením: Mier na Ukrajine je na spadnutie! Vyjednávač povedal aj termín konca vojny

RIJÁD - Jeden z najbližších Putinových vyjednávačov Kirill Dmitrijev naznačil, že konflikt na Ukrajine by sa mohol skončiť už v priebehu budúceho roka. Podľa neho sú Moskva a Washington mimoriadne blízko diplomatickej dohode.
Signál o možnom konci bojov
Kirill Dmitrijev, šéf Ruského fondu priamych investícií a významný vyjednávací emisár Kremľa, počas vystúpenia v Saudskej Arábii naznačil, že ukončenie vojny nemusí byť vzdialené. Na otázku, či si vie predstaviť mier do jedného roka, odpovedal, že tomu verí. Konferencia v Rijáde bola podľa neho vhodným miestom poslať svetu signál, že rokovania napredujú.
„Sme na ceste k mieru,“ tvrdí emisár Kremľa
Dmitrijev vystupoval s výraznou sebaistotou. Vyhlásil, že Rusko je „na ceste k mieru“ a označil seba aj Moskvu za aktérov, ktorí „pracujú na tom, aby konflik skončil“. Hovoril o potrebe zabezpečiť diplomatické riešenie a tvrdil, že cieľom je dosiahnuť ho bez dlhých prieťahov.
Úzka väzba na Putina a úloha v tíme
Podľa ruských a opozičných médií ide o jednu z najvplyvnejších osôb v okolí prezidenta Vladimira Putina — nie náhodou si vyslúžil prezývku „tieňový minister zahraničných vecí“. Je súčasťou úzkeho jadra vyjednávačov, v ktorom figurujú aj šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov a kľúčový poradca pre zahraničnú politiku Jurij Ušakov.
Cesta do USA a diplomatické kontakty
Dmitrijev len nedávno navštívil Spojené štáty, kde podľa dostupných informácií rokoval o možnostiach novej dohody medzi Ruskom a Washingtonom, píše web Axios. Cesta prišla krátko po tom, čo americký prezident Donald Trump uvalil sankcie na ruské ropné giganty Rosnefť a Lukoil a zrušil plánované stretnutie s Putinom v Budapešti. Reuters pripomína, že emisár sa v Miami stretol s Trumpovým osobitným vyslancom Stevom Witkoffom, pričom cieľom bolo údajne zlepšiť vzťahy medzi oboma krajinami.
Kremeľ verí, že rokovania pohnú so situáciou
Dmitrijev je v rokovacom tíme od februára tohto roka. Moskva s ním počíta ako s človekom, ktorý dokáže komunikovať s americkými predstaviteľmi a otvoriť cestu k dohode, ktorá by ukončila boje, ktoré začali ruskou inváziou vo februári 2022.