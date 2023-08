Pár mal odcestovať na romantickú svadbu do Talianska: Nič z toho nebude! Plány im pokazil domáci miláčik

(Zdroj: Gettyimages.com)

BOSTON - Keď mladý pár svoj zväzok potvrdí svadobným obradom a následnou hostinou, je to vždy vzrušujúca, no aj stresujúca záležitosť. Hlavne, ak svadbu organizujete za hranicami. Stres však môže byť ešte väčší, o čom sa presvedčil mladý párik z amerického Bostonu. Tým svadobné plány prekazil rodinný miláčik. Čo sa vlastne stalo?

archívne video

Po testovacej prevádzke dnes oficiálne otvorili klientske centrum Okresného úradu Košice-okolie (Zdroj: TASR/Roman Hanc)

O bizarnom prípade informuje americká televízia NBC Boston. Americký párik sa tešil na svadobné radovánky v Taliansku, kam ale potrebujú nutne cestovný pas. No a práve tu nastal veľký problém. Hlavnú úlohu v príbehu zohral ich rodinný maznáčik, zlatý retriever Chickie.

(Zdroj: Gettyimages.com)

Psí inštinkt zavelil a ... bolo po svadbe

Práve Chickie sa podpísala na zničení pasu práve vo chvíli, keď sa pár oddával súkromnej večeri v reštaurácii. Bol to práve pas Donata Frattaroliho a jeho snúbenice Magde Mazriovej, ktoré sa stali v ten istý večer pochuťkou pre Chickie. Prvé štyri stránky Donatovho pasu boli v ťahu po tom, ako sa im psík začal venovať. Následne si "pochutil" aj na zadnej strane s pečiatkou z mexika, kde sa pár pred niekoľkými rokmi zasnúbil.

"Na prvý pohľad ten pas nevyzeral, že by bol nejako extra poškodený," nazdávala sa Mazriová. Po detailnom preskúmaní stavu pasu ich však čakalo nemilé prekvapenie. Poškodenia sa totiž dočkala hádam každá dôležitá stránka vrátane fotografie.

(Zdroj: Getty Images)

Pár skúša situáciu na poslednú chviľu zachrániť

Následne sa páru cesta do zahraničia z pochopiteľných dôvodov značne skomplikovala. Žiadny úrad v okolí nemá totiž čerstvý termín na vybavenie nového pasu v tak krátkom čase. Pár sa však nechce vzdať, a tak oslovili najbližích zákonodarcov. "Zaslali sme e-mail do kancelárie kongresmana Lyncha, potom sme sa spojili so senátorom Markeym, ich zamestnanci boli neuveriteľne komunikatívni,“ zveril sa pre NBC Frattaroli. "Na konci dňa aj tak všetko záleží až na ministerstve zahraničia a pasovom úrade," dodal smutne. Pár sa nevzdáva. "Nedovolím si ani pomyslieť na plán B. Iná možnosť pre mňa neexistuje. Tak či onak, v piatok letíme do Talianska," verí Mazriová.