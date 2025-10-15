USA sú podľa Bessenta v obchodných rokovaniach s Čínou optimistické

WASHINGTON - Spojené štáty zostávajú vo vzťahu k obchodným rokovaniam s Čínou optimistické aj napriek najnovšiemu sporu o kontrolu vývozu vzácnych zemín, vyhlásil v stredu americký minister financií Scott Bessent. Informuje o tom agentúra AFP.
„Som optimista. Teraz komunikujeme na veľmi vysokej úrovni,“ uviedol Bessent pre televíznu stanicu CNBC. Na pracovnej úrovni obe strany rokujú aj na okraji výročných zasadnutí Medzinárodného menového fondu (MMF) a Svetovej banky (SB), dodal minister.
Trump plánuje stretnutie
Poznamenal tiež, že prezident Donald Trump stále plánuje stretnutie so svojím čínskym kolegom Si Ťin-pchingom v blízkej budúcnosti. Očakáva sa, že lídri dvoch najväčších svetových ekonomík budú spolu hovoriť na samite Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC), ktorý sa začne koncom tohto mesiaca v Južnej Kórei.
Trump minulý týždeň pohrozil zrušením plánovaného stretnutia po tom, čo Peking oznámil nové obmedzenia vývozu technológií a tovarov týkajúcich sa vzácnych zemín. Prezident má stále záujem o rokovania a obaja lídri majú „vynikajúci vzťah“, dodal Bessent.